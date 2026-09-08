Новости по тегу #Люди о профессиях

Сотни тысяч просмотров, искренние улыбки и звание души белорусского интернета. Все это она завоевала, просто надев платок. В сетях ее знают как харизматичную и острую на язык деревенскую Бабу Нюру.
Знакомьтесь – Геннадий Лянго. В нем удивительным образом уживаются три разных мира: наука, спорт и блогерство. Как ему это удается – разберемся по порядку.
Знакомьтесь, героиня рубрики «Белорусочки» Алеся Кузнецова. Женщина, которая умеет зажигать огни на сцене и в глазах, а на страницах своих романов заставлять сердца читателей биться чаще.
Марина Рогай – шлифовщица цеха гидротрансмиссий. Она заставляет металл улыбаться. Ее инструмент – это не гаечный ключ и не сварка, а абразивные круги и тончайшее чутье на шероховатости.
Яна Бернат – заместитель начальника отдела организации аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды.
«Учу детей плавать и верю в то, что этот навык останется с ними на всю жизнь».
Сегодня мы увидим, как готовят актеров и тех, кто выходит на сцену и в кадр, и тех, кто всю жизнь проведет у микрофона. Разница лишь в инструменте.
4 мая 2026 года указом Президента нашей страны в третий раз за всю историю суверенной Беларуси присвоено высшее почетное звание – «Народный учитель Беларуси».
Эта девушка уверена, что геодезия не только про карты и стройки, еще и про характер. Особенно, когда за дело берутся женщины. Поговорим о ее маршрутах по просторам родины и о том, почему белоруски – идеальные топографы.
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