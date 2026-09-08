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Новости по тегу #Люди о профессиях

В Сети ее знают как Бабу Нюру! Звезда TikTok Анна Горбацкая рассказала о профессии блогера и популярности
08 сентября 2026 08:54

В Сети ее знают как Бабу Нюру! Звезда TikTok Анна Горбацкая рассказала о профессии блогера и популярности

Наука, спорт и миллионы подписчиков! Рассказываем историю успеха белорусского блогера Геннадия Лянго
01 сентября 2026 12:01

Наука, спорт и миллионы подписчиков! Рассказываем историю успеха белорусского блогера Геннадия Лянго

Пишет книги, ставит праздники и продюсирует музыку – разговор с талантливой белоруской Алесей Кузнецовой
01 сентября 2026 09:56

Пишет книги, ставит праздники и продюсирует музыку – разговор с талантливой белоруской Алесей Кузнецовой

«Влюбилась в эту профессию!» Пообщались с белоруской, которая работает шлифовщицей на БЕЛАЗе
07 июля 2026 11:11

«Влюбилась в эту профессию!» Пообщались с белоруской, которая работает шлифовщицей на БЕЛАЗе

Белоруска: люблю свою профессию эколога за то, что она позволяет делать мир лучше
30 июня 2026 09:43

Белоруска: люблю свою профессию эколога за то, что она позволяет делать мир лучше

Учит малышей плавать и не бояться воды – пообщались с белоруской, которая преподает физвоспитание в детсаду
09 июня 2026 12:29

Учит малышей плавать и не бояться воды – пообщались с белоруской, которая преподает физвоспитание в детсаду

Работа над речью и пластикой – узнали, как обучают актеров
09 июня 2026 11:15

Работа над речью и пластикой – узнали, как обучают актеров

В 89 лет получил звание «Народный учитель Беларуси»! Пообщались с легендарным педагогом Александром Фельдманом
14 мая 2026 08:35

В 89 лет получил звание «Народный учитель Беларуси»! Пообщались с легендарным педагогом Александром Фельдманом

В этой профессии нет права на ошибку. Пообщались с белоруской, которая работает геодезистом
05 мая 2026 12:59

В этой профессии нет права на ошибку. Пообщались с белоруской, которая работает геодезистом

Обследует деревья и выявляет болезни. Инженер-лесопатолог рассказала о тонкостях профессии
22 декабря 2023 14:20

Обследует деревья и выявляет болезни. Инженер-лесопатолог рассказала о тонкостях профессии

Как работает самый молодой участковый Воложинского района? Вышли на службу с инспектором МВД
10 марта 2023 14:06

Как работает самый молодой участковый Воложинского района? Вышли на службу с инспектором МВД

«Я ждала чуда, а оно оказалось рядом». Юлия Масловская о спорте, научной карьере и личной жизни
11 декабря 2022 12:20

«Я ждала чуда, а оно оказалось рядом». Юлия Масловская о спорте, научной карьере и личной жизни