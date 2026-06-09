Работа над речью и пластикой – узнали, как обучают актеров

Каскадеры говорят: мы не падаем с высоты просто так, мы падаем по сценарию. А актеры дубляжа добавляют: мы не кричим от боли, мы кричим от души. У них одна задача – создать иллюзию реальности. Сегодня мы увидим, как готовят актеров и тех, кто выходит на сцену и в кадр, и тех, кто всю жизнь проведет у микрофона. Разница лишь в инструменте. У одних тело и пластика, у других голос и микрофон. Но путь в профессию у каждого свой.

Ольга Колмакова, актриса:

У меня была тяжелая жизненная ситуация, надо было как-то выбираться из этого всего. Меня пригласили на занятия в школу моделинга. Мы много ездили, выступали. Затем у нас в группах начали появляться различные объявления. Таким образом, я получила свою первую роль бухгалтера. Начала подписываться на различные группы. Дорога меня привела в актерскую школу. Я получила колоссальный опыт.

Путь в актерскую профессию редко бывает прямым. Кто-то пришел из танцев, кто-то из школьного театра, а кто-то сначала получил инженерное образование. Но всех объединяет одно – желание перевоплощаться и дарить зрителю эмоции.