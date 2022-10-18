Сколько зарабатывают айтишники и от чего это зависит? Поговорили с программистом

Вокруг профессии в сфере IT ходит очень много мифов. Но не все они реальны. Поэтому мы взяли интервью у программиста, который поделился ответами на самые часто задаваемые вопросы.
Вокруг профессии в сфере IT ходит очень много мифов. Но не все они реальны. Поэтому мы взяли интервью у программиста, который поделился ответами на самые часто задаваемые вопросы.
Фото: pinterest.com/rozhnovme
Семен Протас, программист:
Так еще со школы получилось. На уроках информатики темы, связанные с программированием, схватывал на лету, потом начал интересоваться содержанием учебников более старших классов. Несколько раз ездил на олимпиаду по информатике, показывал неплохие результаты. Было очевидным, в какой университет я поступлю (БГУИР). Тут мощный толчок к развитию меня как программиста дало мое текущее окружение, практически полностью состоящее из людей «в теме».
Семен Протас:
Да. Это сложнее, чем отучиться на специальность в университете или окончить курсы, но возможно.
Фото: pixabay.com
Семен Протас:
Зависит от программиста, от его места работы, да много от чего зависит. Можно делать стартап за бесплатно и полезный опыт, а можно работать в хорошей компании и получать неприлично много денег. Это мой взгляд со стороны программиста, но айтишники только ими не ограничиваются. Есть дизайнеры, есть тестировщики. Айти – это довольно обширная сфера. Но в целом подход одинаковый: если компания хорошая, то старания окупаются.
Семен Протас:
Технологии развиваются, технологиям необходимо какое-либо программное обеспечение, а программное обеспечение пишут программисты. Программирование еще долго останется востребованным. Возможно, будут некоторые изменения, впрочем, как и в любой другой профессии.
Фото: pinterest.com/mycrazynastya
Семен Протас:
Умеренный перфекционизм, обучаемость, терпение.
Семен Протас:
Вроде бы веб-разработка. Я как-то пробовал, еще когда начинал учиться, но мне не очень зашло. Переключился на геймдев [разработка компьютерных игр – прим.ред.].
Читайте также:
Об уверенности в себе, индивидуальном стиле и антитрендах. Интервью со стилистом
Ушла в декрет и начала печь торты на заказ. Кондитер рассказывает, как открыла своё дело с нуля
Правда ли, что красота требует жертв и сколько времени уходит на создание макияжа? Визажист о секретах профессии