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Сколько зарабатывают айтишники и от чего это зависит? Поговорили с программистом

18 октября 2022 14:35
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Вокруг профессии в сфере IT ходит очень много мифов. Но не все они реальны. Поэтому мы взяли интервью у программиста, который поделился ответами на самые часто задаваемые вопросы.  

Сколько зарабатывают айтишники и от чего это зависит? Поговорили с программистом -1

Фото: pinterest.com/rozhnovme  

Почему именно программирование?  

Семен Протас, программист:  
Так еще со школы получилось. На уроках информатики темы, связанные с программированием, схватывал на лету, потом начал интересоваться содержанием учебников более старших классов. Несколько раз ездил на олимпиаду по информатике, показывал неплохие результаты. Было очевидным, в какой университет я поступлю (БГУИР). Тут мощный толчок к развитию меня как программиста дало мое текущее окружение, практически полностью состоящее из людей «в теме».  

Можно ли стать программистом, не обучаясь при этом на специальности в университете?  

Семен Протас:  
Да. Это сложнее, чем отучиться на специальность в университете или окончить курсы, но возможно.  

Сколько зарабатывают айтишники и от чего это зависит? Поговорили с программистом -3

Фото: pixabay.com  

Правда ли, что айтишники получают огромные зарплаты?  

Семен Протас:  
Зависит от программиста, от его места работы, да много от чего зависит. Можно делать стартап за бесплатно и полезный опыт, а можно работать в хорошей компании и получать неприлично много денег. Это мой взгляд со стороны программиста, но айтишники только ими не ограничиваются. Есть дизайнеры, есть тестировщики. Айти – это довольно обширная сфера. Но в целом подход одинаковый: если компания хорошая, то старания окупаются.  

Каким вы видите будущее программирования?  

Семен Протас:  
Технологии развиваются, технологиям необходимо какое-либо программное обеспечение, а программное обеспечение пишут программисты. Программирование еще долго останется востребованным. Возможно, будут некоторые изменения, впрочем, как и в любой другой профессии.  

Сколько зарабатывают айтишники и от чего это зависит? Поговорили с программистом -5

Фото: pinterest.com/mycrazynastya  

Какими навыками должен обладать программист?  

Семен Протас:  
Умеренный перфекционизм, обучаемость, терпение.  

В какой области самый низкий порог вхождения?  

Семен Протас:  
Вроде бы веб-разработка. Я как-то пробовал, еще когда начинал учиться, но мне не очень зашло. Переключился на геймдев [разработка компьютерных игр – прим.ред.].  

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