Сколько зарабатывают айтишники и от чего это зависит? Поговорили с программистом

Вокруг профессии в сфере IT ходит очень много мифов. Но не все они реальны. Поэтому мы взяли интервью у программиста, который поделился ответами на самые часто задаваемые вопросы.

Фото: pinterest.com/rozhnovme Почему именно программирование? Семен Протас, программист:

Так еще со школы получилось. На уроках информатики темы, связанные с программированием, схватывал на лету, потом начал интересоваться содержанием учебников более старших классов. Несколько раз ездил на олимпиаду по информатике, показывал неплохие результаты. Было очевидным, в какой университет я поступлю (БГУИР). Тут мощный толчок к развитию меня как программиста дало мое текущее окружение, практически полностью состоящее из людей «в теме». Можно ли стать программистом, не обучаясь при этом на специальности в университете? Семен Протас:

Да. Это сложнее, чем отучиться на специальность в университете или окончить курсы, но возможно.