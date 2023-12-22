Обследует деревья и выявляет болезни. Инженер-лесопатолог рассказала о тонкостях профессии

В ее руках – наше богатство. Стать лесной феей Элле Бондаревой было предначертано свыше. Продолжила династию и выбрала редкую профессию. Инженер-лесопатолог как врач. Обследует деревья, как своих пациентов. Выявляет болезни, вредителей и выносит вердикт: рубить или спасти. Подходов во благо природы немало. Эти сосенки обработали биотехническим средством, чтобы защитить от прожорливых лосей. Кварцевый песок не вызывает аппетита.

Элла Бондарева, инженер-лесопатолог Копыльского опытного лесхоза:

При усыхании часто наблюдается вторичное заселение короедом-типографом. Этот вредитель самый опасный в Беларуси. Заселяет ослабленные насаждения. Должен быть заточен глаз, где хвоя цвет поменяла, где прирост меньше, где веткопад. Эти все тонкости свидетельствуют о том, что типограф заселился. Если не знаем вид вредителя, отправляем в «Беллесозащита», там более детально могут определить.