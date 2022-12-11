«Я ждала чуда, а оно оказалось рядом». Юлия Масловская о спорте, научной карьере и личной жизни

Говорят, что спорт – это образ жизни. Наверное, с этим определением сложно спорить, особенно если ты занимаешься активной физической деятельностью с раннего детства и не мыслишь себя без регулярных тренировок. Тем не менее надо понимать, что современный спорт чрезвычайно многообразен. Сегодня поделиться своим мнением мы попросили Юлию Ивановну Масловскую, кандидата педагогических наук, доцента, заведующую кафедрой физического воспитания и спорта Белорусского государственного университета.

Фото: Юлия Масловская

В каком возрасте вы поняли, что спорт – ваша жизнь? Это случилось еще в детском саду. Моя старшая сестра занималась легкой атлетикой. Я изо дня в день видела, как она бежала на тренировки, и мечтала о том, как бы побыстрее вырасти и вместе с ней бегать, прыгать и ездить на соревнования. Когда я училась в школе, тренеры из разных видов спорта наперебой пытались меня ухватить и переманить к себе в секцию. Просто в советский период практика отбора талантливых детей на уроках физической культуры в общеобразовательных школах была очень распространена. Вот каждый тренер и стремился рекламировать свой вид спорта как можно красноречивее, все больше и больше привлекая в свои ряды наиболее физически развитую молодежь. Мне предлагали все что угодно, видимо, полагали, что где-то внутри у меня кроется большой потенциал. Но я с 6 лет хранила верность только плаванию. Хотя не могу сказать, что была от этих занятий в полном восторге. Как только встал вопрос о переходе в спортивный класс, под давлением мамы от плавательного будущего я с легкостью отказалась. По какому принципу происходил отбор в секции? Класс выстраивали в шеренгу. Тренер ходил вдоль и поперек, пристально всматривался в пропорции тел понравившихся детей и чисто визуально сопоставлял их с модельными характеристиками чемпионов в отдельных видах спорта. А эти характеристики очень разнятся. К примеру, в спортивную гимнастику будут отбирать детей небольшого роста, для прыжков в высоту привлекут высоких и очень стройных. Далее шли приглашения, давалось согласие от родителей, и ребенок поступал почти в полное распоряжение тренера, потому что тот по своему авторитету занимал второе место в жизни ребенка после мамы и папы, а зачастую мог и претендовать на первое. Для многих спортивный зал становился едва ли не самым комфортным помещением в жизни. На меня тренеры обращали внимание очень часто. Сегодня мне рисовали радужные перспективы в завоевании медалей в легкой атлетике, завтра – в велоспорте, послезавтра – в конькобежном спорте, потом уверяли, что во мне разгорится звезда знаменитой фехтовальщицы. Я большого значения их словам не придавала, потому что из простого любопытства или имея потребность испробовать все и сразу, сама зачастую гоняла во дворе на велосипеде либо бежала на школьный каток после школы. Все родственники мои разносторонние увлечения поощряли, но мягко напоминали о великой значимости школьных знаний. На меня ложился груз ответственности. Хотя это было своего рода и хорошим стимулом, чтобы получать приличные отметки в дневнике. В поисках самой себя я постоянно металась, порой ударялась в крайности. А мама, пытаясь аккуратно меня направлять, приговаривала: «Нужно выбрать что-нибудь одно и совершенствоваться». Как говорится, я ждала чуда, а оно оказалось рядом. Однажды я узнала, что существует такой вид спорта, как современное пятиборье. Пожалуй, это самый аристократический и самый сложный вид спорта. Он включает пять дисциплин: бег, стрельба, плавание, конный спорт и фехтование. «Наконец-то! Это, пожалуй, именно то, что мне нужно…», – подумала я и побежала успокаивать маму. Но не знаю насколько мне это удалось.

Фото: pixabay.com

Ваши главные спортивные достижения? Я входила в состав национальной команды нашей страны по современному пятиборью, защищала честь Беларуси на чемпионатах мира, Европы, даже завоевывала призовые места. В моей копилке есть чемпионские медали республиканских соревнований. Вы человек разноплановый, а хобби у вас какое-нибудь есть? Наверное, мне в жизни повезло. Хобби полностью совпадает с моей профессиональной деятельностью. Как вы поняли, я очень активна, люблю путешествовать, а еще люблю проверять свою психику на прочность, занимаясь экстремальными видами спорта, такими как дайвинг, родео, велокросс, серфинг, рафтинг и т.п., а потом расслабиться в бане. Скажу по секрету: у меня есть мечта – переплыть Босфор, кстати, такие заплывы проводятся регулярно. А почему бы и нет? Вода теплая, погода солнечная, дистанция небольшая (всего 6,5 км), соперники достойные. Человек может не любить спорт или он просто не нашел то, что ему подходит? Вполне допускаю, что существует категория людей, которые не любят спорт. Не всем же любить, к примеру, математику или оперу. Какие у Вас самые свежие впечатления от поездок? Недавно я была в Волгограде в составе делегации на соревнованиях Спартакиады Союзного государства. В сборную студентов Беларуси по плаванию, дартсу и мини-футболу представляли в том числе и учащиеся БГУ. Наши парни-футболисты в упорной борьбе стали победителями, а за несколько дней до этого в Ессентуках и наши девушки завоевали серебро в соревнованиях Всероссийской студенческой лиги по футболу. Я же в себе открыла новый талант: стала заядлой любительницей спортивных зрелищ или ярой болельщицей. По этой причине пришлось в течение двух недель приводить в норму свои голосовые связки.

Фото: Юлия Масловская

Все бывшие спортсмены обычно стремятся открывать свои клубы, работать в фитнес-центрах или хотя бы воспитывать будущих чемпионов. Почему вы решили стать преподавателем в университете? В спорте принято, что старшие ученики являются образцом для подражания и наставниками для младших. Подобная практика помогает в работе тренеру и полезна для собственного развития. Я всегда старалась корректировать неправильное исполнение упражнений юными спортсменами. А когда стала студенткой Белорусского государственного университета физической культуры, и вовсе с большим удовольствием старалась проявлять максимум усилий в педагогической деятельности. С дипломом по окончании учебы в БГУФК я пришла работать преподавателем физической культуры в юридический колледж БГУ. А уже в процессе работы у меня появилось желание развиваться и заниматься научными исследованиями, поэтому я перешла работать на кафедру физического воспитания и спорта БГУ и поступила в аспирантуру БГУ. А дальше все просто: защитила диссертацию, работала доцентом, старалась не топтаться на месте. Заведовать кафедрой – понятно, что непросто. Что вдохновляет? Зачастую это очень даже интересно. На занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» в БГУ приходят более 2 тысяч студентов. За несколько лет обучения они все становятся родными и близкими, потому что мы занимаемся не только обязательной учебной работой, но и другими направлениями. К примеру, студенты стараются найти точки соприкосновения своей будущей профессиональной деятельности с обоснованием необходимости активными занятиями физической культурой и спортом. Они анализируют, ищут новые подходы и методы. То есть вместе с нами занимаются научной работой. Вместе с нами проходят «огонь, воду и медные трубы», то есть сражаются за медали и грамоты в соревнованиях по 20 видам спорта, принимают активное участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, некоторые из них родились и получили постоянную прописку именно в БГУ. Сколько часов у вас в сутках? Мой трудовой день всегда очень насыщенный. Так как спортивные мероприятия часто выпадают на выходные дни, приходится оперативно переключаться на другой режим работы. Благодаря слаженной деятельности коллектива порой удается превзойти даже самые смелые прогнозы и ожидания. К примеру, по результатам минувшего сезона, Белорусский государственный университета стал победителем Республиканской универсиады в общекомандном зачете.

Фото: Юлия Масловская