Учит малышей плавать и не бояться воды – пообщались с белоруской, которая преподает физвоспитание в детсаду

Рассказываем, как бывший банковский работник превращает занятия в бассейне в праздник и почему детский сад – это маленькая олимпийская деревня? Знакомьтесь, героиня рубрики «Белорусочки» – руководитель физвоспитания Наталья Житняя. Она не просто учит малышей плавать и нырять, она делает их смелыми и счастливыми.

Анна Меркушевич, корреспондент: В детском саду каждый уголок – это дверь в большую жизнь. Но есть здесь место такое, где дети учатся не просто дружить, а дышать по-другому, преодолевать страх воды и чувствовать свое тело.

Наталья Житняя, руководитель физического воспитания детского сада № 571 г. Минска:

Я люблю свою работу за возможность получать творческое удовлетворение от полученного результата. Учу детей плавать и верю в то, что этот навык останется с ними на всю жизнь, будет приносить им не только здоровье, но и радость.

Мой сын ходил в детский сад, и однажды, когда я его привела, пришла в детский сад, бассейн не работал. Я спросила, почему не работает бассейн, сказали, что нет плаврука. И я прошла переподготовку в Белорусском государственном университете физической культуры. Я пришла в детский сад, с удовольствием меня взяли, я начала вести занятия и сразу внедрять какие-то свои идеи. Идеи приходили как-то изнутри, потому что я делала то, что я люблю – я люблю природу, я люблю цветы, я люблю путешествовать, а также хотелось показать то, что было бы полезно детям. Сказали, что дети пищат от удовольствия, а педагоги такого плаврука еще не видели. К каждому сезону нужно было представить какое-то занятие физкультурное, оздоровительное. Писался сначала сценарий, но параллельно готовился инвентарь, костюмы, какие-то атрибуты. Все делала сама.