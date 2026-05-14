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В 89 лет получил звание «Народный учитель Беларуси»! Пообщались с легендарным педагогом Александром Фельдманом

14 мая 2026 08:35
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Человек-легенда, человек-эпоха. Поверьте, эти слова не громкие, они самые точные. 4 мая 2026 года указом Президента нашей страны в третий раз за всю историю суверенной Беларуси присвоено высшее почетное звание – «Народный учитель Беларуси». 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Фельдман, учитель математики Средней школы № 19 имени Янки Купалы города Минска. Человек, который 65 лет стоит у школьной доски, 58 из них в одной и той же школе. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, какие эмоции были, когда вы узнали об этом указе, о том, что вам присвоили такое звание и кто первый вас поздравил? 

В 89 лет получил звание «Народный учитель Беларуси»! Пообщались с легендарным педагогом Александром Фельдманом-2

Александр Фельдман, народный учитель Беларуси:
Эмоции у меня были очень сильные. Произошло это 4 мая. Где-то около 4 часов дня был звонок из отдела награждений Управления делами Президента. Вот, вам присвоено звание. Я немножечко опешил. Я дома сообщил. Ввечером это уже стало известно дирекции школы, начались звонки. 

Ольга Бурлакова:
Такая верность профессии – 58 лет в одной школе, 65 лет в профессии. Вы во всем такой верный? 

Александр Фельдман:
Да. Верен математике, месту работы, своей семье, своей работе, своим коллегам. 

Ольга Бурлакова:
Надо, наверное, нашим телезрителям раскрыть секрет все-таки, чтобы они в очередной раз восхитились, что вам 89 лет. 

Александр Фельдман:
Секрет в том, что я всегда был заинтересован в успехах своих учеников. Мне приходилось и по долгу готовиться к урокам, и рассматривать много книг по конкретным вопросам. 

Подробности в видео

# Учитель # Люди о профессиях # Профессии # Александр Фельдман

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