В этой профессии нет права на ошибку. Пообщались с белоруской, которая работает геодезистом

Эта девушка уверена, что геодезия не только про карты и стройки, еще и про характер. Особенно, когда за дело берутся женщины. Поговорим о ее маршрутах по просторам родины и о том, почему белоруски – идеальные топографы.

Наталья Швайко, геодезист ГП «Геосервис»:

Геодезист – это человек, который ходит по местности, снимает ситуацию, обрабатывает данные, передает всю документацию заказчику. У геодезиста нет права на ошибку, потому что его работа – это фундамент для дальнейшего строительства. Мы работаем в связке с проектировщиками, архитекторами, строителями и геологами. Мы работаем над такими объектами, как метрополитен, дороги, железные дороги, мосты, не только здания, жилые дома. Также мы смотрим за тем, чтобы не было никакой осадки жилых домов.

Когда я училась в школе, я не знала об этой профессии. Я хотела выбрать не просто профессию, а свою часть отдушины, где могу чувствовать свободу. Поэтому папа предложил мне поступить, попробовать себя в геодезии. И я подумала, почему бы и нет. Что мне нравится в этой работе, что эта работа не сидячая. Ты не находишься на одном и том же месте.