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Как работает самый молодой участковый Воложинского района? Вышли на службу с инспектором МВД

10 марта 2023 14:06
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Новости Беларуси. Самый молодой участковый Воложинского района Владислав Шамай. Лейтенант милиции обслуживает территорию Раковского сельсовета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Служба непростая. Но молодому инспектору сельчане доверяют и обращаются со своими проблемами.

Материал нашего корреспондента Влады Родовской.

Как работает самый молодой участковый Воложинского района? Вышли на службу с инспектором МВД-1

Влада Родовская, корреспондент:
График участкового инспектора не попадает в рамки привычных нам границ времени. Это работа без выходных и праздников. Круглосуточная готовность все для того, чтобы в любую минуту оказаться рядом с теми, кто действительно нуждается в помощи. Проведем один день с участковым Владиславом Шамай.

Как работает самый молодой участковый Воложинского района? Вышли на службу с инспектором МВД-4

Сам он местный, родился и вырос в Ракове. Надеть форму, но главное, помогать людям хотел с детства. Поэтому вопрос выбора профессии никогда не стоял. Поступил в Академию МВД, а после вернулся на малую родину. Вот уже как полгода на передовой в борьбе с преступностью и правонарушениями.

Как работает самый молодой участковый Воложинского района? Вышли на службу с инспектором МВД-7

Владислав Шамай, участковый инспектор Воложинского РОВД:
После третьего, четвертого курса практика проходила уже в территориальном органе здесь, в Воложинском РОВД. Зачастую приходилось работать с участковыми инспекторами милиции. Так вот как-то и сложилось.

Подробности в видеоматериале.

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# Люди о профессиях # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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