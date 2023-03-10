Как работает самый молодой участковый Воложинского района? Вышли на службу с инспектором МВД

Новости Беларуси. Самый молодой участковый Воложинского района Владислав Шамай. Лейтенант милиции обслуживает территорию Раковского сельсовета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Служба непростая. Но молодому инспектору сельчане доверяют и обращаются со своими проблемами. Материал нашего корреспондента Влады Родовской.

Влада Родовская, корреспондент:

График участкового инспектора не попадает в рамки привычных нам границ времени. Это работа без выходных и праздников. Круглосуточная готовность – все для того, чтобы в любую минуту оказаться рядом с теми, кто действительно нуждается в помощи. Проведем один день с участковым Владиславом Шамай.

Сам он местный, родился и вырос в Ракове. Надеть форму, но главное, помогать людям хотел с детства. Поэтому вопрос выбора профессии никогда не стоял. Поступил в Академию МВД, а после вернулся на малую родину. Вот уже как полгода на передовой в борьбе с преступностью и правонарушениями.