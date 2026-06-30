Белоруска: люблю свою профессию эколога за то, что она позволяет делать мир лучше

Яна Бернат – заместитель начальника отдела организации аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды. Она не носит погоны. Ее оружие – пробирки, реактивы и приборы. Ее отдел – «глаза и уши» экологической безопасности страны. Сегодня эта девушка – героиня рубрики «Белорусочки».

Анна Меркушевич, корреспондент: Есть профессии, где геройство не замечают. Пока мы дышим, пьем воду, ходим по земле, мы редко думаем о тех, кто проверяет, а не отравляем ли мы сами себя.

Яна Бернат, заместитель начальника отдела Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды:

Я люблю свою профессию эколога за то, что она позволяет делать мир лучше, сохранить природу для нас, для наших детей, которые потом смогут наслаждаться ей в полном ее многообразии. Ведь чистая вода, воздух, почва – это то, без чего не может существовать мир как сейчас, так и потом, в будущем.

Начиная со школы, я решила, что свяжу свою жизнь с химией. Поступила в Белорусский государственный университет на специальность радиационная химия. Впоследствии я поняла, что наибольшую опасность для экологической ситуации в стране как раз таки не атомные станции создают, а простые свалки пластика, сбросы с предприятий. И решила, что хочу работать в сфере, которая позволяет делать мир лучше здесь и сейчас, защитить миллионы жизней, как людей, так и всех живых организмов на планете.