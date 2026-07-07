«Влюбилась в эту профессию!» Пообщались с белоруской, которая работает шлифовщицей на БЕЛАЗе

Марина Рогай – шлифовщица цеха гидротрансмиссий. Она заставляет металл улыбаться. Ее инструмент – это не гаечный ключ и не сварка, а абразивные круги и тончайшее чутье на шероховатости. Пока другие создают мощь, она дарит деталям гладкость и совершенство.

Марина Рогай, шлифовщица цеха гидротрансмиссий:

На БЕЛАЗе работаю уже 15 лет. Пришла юной девочкой, влюбилась в эту профессию и осталась здесь. Заканчивала я Борисовский колледж. На практике чуть-чуть я поработала на «Автогидрогидроусилителе». Но все-таки, так как я из Жодино, родилась здесь, живу здесь, и каждый поход на день машиностроения на предприятие, все-таки тянуло. Поняла, что нет, никакой завод, только БЕЛАЗ.

Я работала на разных станках, пробовала себя и на токарных, и на фрезерных, и на шлифовальных. Но больше всего мне нравилась шлифовка. И когда я пришла сюда, на завод, мне предложили это место, и я, конечно, с радостью согласилась. Меня здесь встретили хорошо, помогли, обучили. Я работаю в цехе гидротрансмиссий. Мы делаем детали для коробки передач для более маленьких БЕЛАЗов. В основном это стопорные кольца, втулки, диски. Ко мне в работу попадает деталь после токарки, после термического цеха. В основном у нас идут все окончательные операции.