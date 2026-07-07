«Влюбилась в эту профессию!» Пообщались с белоруской, которая работает шлифовщицей на БЕЛАЗе

Анна Меркушевич, корреспондент:
Профессия шлифовщицы на легендарном БЕЛАЗе давно стала делом ее жизни, где важен каждый микрон, каждое движение. Но за маской строгой рабочей формы скрывается удивительная женщина. Сегодня она героиня рубрики «Белорусочки».
Марина Рогай – шлифовщица цеха гидротрансмиссий. Она заставляет металл улыбаться. Ее инструмент – это не гаечный ключ и не сварка, а абразивные круги и тончайшее чутье на шероховатости. Пока другие создают мощь, она дарит деталям гладкость и совершенство.
Марина Рогай, шлифовщица цеха гидротрансмиссий:
На БЕЛАЗе работаю уже 15 лет. Пришла юной девочкой, влюбилась в эту профессию и осталась здесь. Заканчивала я Борисовский колледж. На практике чуть-чуть я поработала на «Автогидрогидроусилителе». Но все-таки, так как я из Жодино, родилась здесь, живу здесь, и каждый поход на день машиностроения на предприятие, все-таки тянуло. Поняла, что нет, никакой завод, только БЕЛАЗ.
Я работала на разных станках, пробовала себя и на токарных, и на фрезерных, и на шлифовальных. Но больше всего мне нравилась шлифовка. И когда я пришла сюда, на завод, мне предложили это место, и я, конечно, с радостью согласилась. Меня здесь встретили хорошо, помогли, обучили. Я работаю в цехе гидротрансмиссий. Мы делаем детали для коробки передач для более маленьких БЕЛАЗов. В основном это стопорные кольца, втулки, диски. Ко мне в работу попадает деталь после токарки, после термического цеха. В основном у нас идут все окончательные операции.
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