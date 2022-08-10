Ушла в декрет и начала печь торты на заказ. Кондитер рассказывает, как открыла своё дело с нуля

Наверное, у каждого из нас есть своя любимая сладость. А у этой девушки радовать нас чем-нибудь вкусненьким – профессия. Сегодня мы взяли интервью у кондитера Анастасии Боровой, которая решила рассказать обо всех сложностях своего дела.

Фото: instagram.com/nasta.sladko

Как вы пришли в профессию кондитера? Анастасия Боровая, кондитер:

Ещё с детства я любила готовить всякие сладости: печенье, пироги, тортики. В 2015 году у меня родилась дочка, и я, сидя в декрете, начала готовить тортики на праздники. И потихоньку пошло сарафанное радио – люди начали заказывать у меня. И, наверное, около 2020 года я завела себе как кондитеру страничку в Instagram. Вообще, мне очень нравится процесс, это меня умиротворяет, расслабляет, когда ты что-то с чем-то смешиваешь, замешиваешь, какой-то декор делаешь, когда видишь, что в результате что-то получается, когда приходят классные отзывы с благодарностью от моих заказчиков, что им понравилось и по вкусу, и по декору, что гости были в восторге. Это тоже немаловажно для меня. Сколько обычно занимает времени приготовление одного сладкого изделия? Анастасия Боровая:

Я когда-то говорила, что три дня. Но сейчас я не могу ответить, потому что с опытом начинаю свои процессы оптимизировать. Где-то я собираю заказы, а потом одновременно делаю несколько тортов. То есть с одного замеса я могу сделать как одно изделие, так и пять или десять. Поэтому я не знаю, как тут правильно считать. И ещё. Замесить тесто и приготовить – это одно. Но профессия домашнего кондитера включает в себя много разных специальностей. Например, приходит заказ, и ты как продажник должна продать, рассказать, описать, согласовать все моменты и нюансы этого торта. До этого же надо рассказать кому-то из знакомых, провести какую-то рекламную часть, чтобы тебя увидели и заметили. Это тоже работа, которая ложится на плечи домашнего кондитера. Когда заказ пришёл, надо просчитать вес, декор, что тебе понадобится. Потом ты едешь в магазин, всё это закупаешь и только потом приступаешь к приготовлению. В процессе готовки, после того, как ты это всё замешала, тебе надо всё убрать и помыть. Это тоже включает время и силы. Потом ты выступаешь в роли курьера, когда доставляешь заказ. Кажется, что несложно торт приготовить. Но кроме приготовления ещё есть и другие нюансы.

Фото: instagram.com/nasta.sladko

Какое изделие вы делали дольше всего? Анастасия Боровая:

По времени дольше всего готовила коробочки печенья для корпоративного заказа. И тут дело больше не в том, что само изделие готовится долго, просто его было очень много – 200 коробочек. И было пять видов печенья. Ещё долгие изделия – это штоллены. Не сами они долго готовятся. Просто они ещё должны отлежаться где-то около месяца. И тогда они созревают и готовы к употреблению. Используете ли вы в своих тортах натуральные ингредиенты и все ли кондитеры, на ваш взгляд, добросовестно относятся к этому? Анастасия Боровая:

Я тут могу отвечать только за себя. Да, я использую исключительно натуральные ингредиенты, даже все начинки. Если нужны внутрь ягоды, я покупаю ягоды. Особенно в летний сезон, когда можно купить свежие ингредиенты, а зимой используются натуральные замороженные составляющие. Но я не добавляю всякие покупные джемы. Так что у меня всё натуральное: и мука, и яйца, и сливки, и масло. Всё качественное. Мне кажется, в этом и есть ценность. У меня такая идея: если ты покупаешь вкусный, классный торт, который приготовлен из натуральных продуктов, причём эксклюзивно, специально под заказчика. Для меня важно, чтобы торт был натуральный, особенно когда заказывают для детей. Но тут загвоздка в другом. Я понимаю, я сама бы хотела открыть кондитерский цех, и если это масштабный бизнес, то здесь надо оплачивать и аренду, и зарплаты, поэтому там используются и маргарин, и различные добавки, усилители вкуса. Что касается других кондитеров, здесь не могу ничего сказать. Знаю, что есть конкуренты, которые продают торты по более низкой цене, но я искренне не понимаю, как они это делают. Либо они не ценят себя и свой труд и быстро выгорят от этого, либо они используют какие-то заменители, ненатуральные продукты, сухие порошки.

Фото: instagram.com/nasta.sladko

Были ли у вас неприятные ситуации с клиентами? Анастасия Боровая:

Первое, что мне пришло в голову, – это ситуация с блогером. Чтобы продвигаться в интернете, можно использовать коммуникации с медийными личностями. И была такая ситуация, когда я готовила торт одному известному блогеру, на что она мне на следующий день написала, мол, всё было ужасно, что торт ей не понравился. Я как-то пыталась выяснить, в чём дело, но так и не поняла, потому что это был медовик, и отзывы на него всегда были прекрасными. Я же сама знаю этот торт, я от него в восторге, он мягкий и нежный. Но мнение блогера было такое, что нет. Потом я на её страничке нашла рецепт её медовика, поэтому не знаю, может, своё самое лучшее, и она считала, что её рецепт намного круче. Как решала эту проблему? Предложила ей в виде какого-то бонуса, чтобы сгладить ситуацию, набор трайфлов от меня в подарок, но она отказалась. Поэтому этот вопрос как-то и закрылся. Понятно, торт съеден, а плохие торты не едят. Расскажу ещё одну ситуацию. У меня заказывала клиентка торт «Сникерс», и отзыв я получила, что торт был очень сладким. А это изделие и подразумевало то, что оно будет сладким. Но я допускаю, что все люди разные, у всех вкусы разные, и кому-то может что-то не понравиться.

Фото: instagram.com/nasta.sladko

Можно ли сохранить фигуру, когда постоянно находишься около сладкого? Анастасия Боровая:

Это моя вечная проблема. Я то худею, то полнею, но это всё процессы. Но мои торты я не ем целыми днями, если набираю вес, то это больше от стресса. Я не скажу, что ем именно торты. Я люблю, чтобы всё было в радость, и, худея по определённому меню, я питалась больше, чем в обычное время. При этом я себе позволяла на праздники кусочек торта по утрам с кофе. И по поводу того, что сейчас делают ПП торты. Я сторонник того, чтобы съесть классный, вкусный и натуральный торт, кайфануть от этого, а потом дальше следить за своим питанием.

Фото: instagram.com/nasta.sladko