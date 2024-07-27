В Глубоком масштабно отметили «Вишнёвый фестиваль» – посмотрите, как это было

Сотни гостей из разных стран собрал «Вишневый фестиваль» в Глубоком. В праздничном ритме город живет второй день. В программе – рандеву с вишневой королевой, мастер-классы, представления, этно-вечеринка. Сегодня, 27 июля, кульминация торжества. Среди самых красочных событий – театрализованное шествие, конкурс баянистов и «вишневая» свадьба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впечатления от праздника собрала Александра Ходюкова.

«Вишневый фестиваль» в 12-й раз собрал под своей ароматной сенью представителей разных стран и культур, чтобы показать, что вместе по жизни идти и легче, и веселее. Главная улица Глубокого на время стала пешеходной.

Здесь вишня везде: на столовых приборах, картинах и сувенирах. Даже одежду и головные уборы подбирали в тон праздника. В честь этой ягоды сегодня и парад. По традиции не обошлось без эффектного выхода вишневой королевы и ее сказочной свиты. В этом году на праздник приехали друзья из России, Азербайджана, Китая и Сербии.

Мухаммед Гаджиев, участник студии танца «Кавказ» (Азербайджан):

Нам очень нравится фестиваль, мы здесь уже были вчера на этно-вечеринке. Устроили там мастер-класс и феерическое шоу. И сегодня мы зажжем два мощных танца на этой сцене.

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря Исполнительного комитета СНГ:

Праздник удался. И то, что он получил статус международного фестиваля, это, наверное, самое главное в нем, потому что многих людей сегодня объединяет культура, необходимость сохранения лучших народных традиций.

Преодолеть дистанцию в 50 сантиметров на время и определить самую быструю из самых медлительных моллюсков: забег улиток собрал более трех десятков участников. Для бодрости силы – специальное меню, в основе которого листья салата.