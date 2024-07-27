В Глубоком масштабно отметили «Вишнёвый фестиваль» – посмотрите, как это было
Сотни гостей из разных стран собрал «Вишневый фестиваль» в Глубоком. В праздничном ритме город живет второй день. В программе – рандеву с вишневой королевой, мастер-классы, представления, этно-вечеринка. Сегодня, 27 июля, кульминация торжества. Среди самых красочных событий – театрализованное шествие, конкурс баянистов и «вишневая» свадьба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впечатления от праздника собрала Александра Ходюкова.
«Вишневый фестиваль» в 12-й раз собрал под своей ароматной сенью представителей разных стран и культур, чтобы показать, что вместе по жизни идти и легче, и веселее. Главная улица Глубокого на время стала пешеходной.
Здесь вишня везде: на столовых приборах, картинах и сувенирах. Даже одежду и головные уборы подбирали в тон праздника. В честь этой ягоды сегодня и парад. По традиции не обошлось без эффектного выхода вишневой королевы и ее сказочной свиты.
В этом году на праздник приехали друзья из России, Азербайджана, Китая и Сербии.
Мухаммед Гаджиев, участник студии танца «Кавказ» (Азербайджан):
Нам очень нравится фестиваль, мы здесь уже были вчера на этно-вечеринке. Устроили там мастер-класс и феерическое шоу. И сегодня мы зажжем два мощных танца на этой сцене.
Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря Исполнительного комитета СНГ:
Праздник удался. И то, что он получил статус международного фестиваля, это, наверное, самое главное в нем, потому что многих людей сегодня объединяет культура, необходимость сохранения лучших народных традиций.
Преодолеть дистанцию в 50 сантиметров на время и определить самую быструю из самых медлительных моллюсков: забег улиток собрал более трех десятков участников. Для бодрости силы – специальное меню, в основе которого листья салата.
Вишенкой на торте стала свадьба на берегу озера Кагальное. В день фестиваля родилась еще одна белорусская семья Владислава и Анжелики Марущак. Поздравить молодоженов спешили их родные и близкие, жители Глубокого и многочисленные гости вишневой столицы. Жениха и невесту сердечно приветствовала и вишневая королева.
Чем еще радует гостей вишневый праздник в Глубоком – смотрите в видео.