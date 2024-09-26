Совместная подготовка специалистов – судэксперты стран СНГ подписали ряд документов о сотрудничестве

Совместная подготовка специалистов, совершенствование законодательства и апробация методик исследований. На это будет направлена работа судебных экспертов стран СНГ в ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд документов о сотрудничестве 26 сентября подписали на первом заседании профильного Координационного совета.

На встрече в Минске стороны обсудили ряд вопросов. В том числе организационные: утвердили секретариат и регламент совета, а также избрали председателя. Этот пост займет председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Алексей Волков. В ходе диалога определили и основные направления работы на ближайшие годы. Партнеры намерены наращивать экспертный потенциал, обмениваться информацией и положительным опытом работы и гармонизировать законодательство в данной сфере.

Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: Приняты принципиально важные решения о тех направлениях, в которых нам необходимо взаимодействовать. Это касается и формирования единого экспертного пространства, совместной подготовки наших экспертов и апробации экспертных методик на территории наших стран. Участники встречи достигли договоренности по основным направлениям нашей совместной деятельности на ближайшие три года. Это совместная подготовка судебных экспертов, совместное научно-методическое обеспечение экспертной деятельности и апробация экспертных методик.

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря Исполнительного комитета СНГ:

Прежде всего – обмен опытом. Опыт есть, и хороший опыт сегодня. Но дело в том, что этот опыт является достоянием только тех структур, которые его нарабатывают. Прогрессивный, естественно, должен подлежать распространению, потому что в условиях трансграничной, интернациональной, можно сказать, преступности, замыкаться только в узких рамках своих национальных интересов, то с этой преступностью очень сложно справиться.

Консолидация судебно-экспертного потенциала и сотрудничество в многостороннем формате будет способствовать укреплению безопасности наших государств. Заседания Координационного совета будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Следующей осенью эксперты соберутся в Казахстане.