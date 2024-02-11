186 человек зарегистрированы в миссию от СНГ для наблюдения за выборами в Беларуси – Анфимов

Количество зарегистрированных наблюдателей в миссию СНГ превысило анонсированные цифры – о своем желании участвовать заявили 186 человек. Об этом рассказал руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов в программе «Неделя» на СТВ.

«Наверное, люди хотят собственными глазами убедиться, насколько спокойно у нас в стране живется простому гражданину», – отметил глава штаба миссии. Также Леонид Анфимов рассказал о том, кем будут представлены наблюдатели от СНГ: руководителями и членами центральных избирательных комиссий стран СНГ, представителями государственных органов и руководителями ряда государственных органов, депутатами парламентов.

Напомним, единый день голосования в Беларуси состоится 25 февраля 2024 года. Выборы в таком формате в стране проходят впервые.