Прямой эфир

186 человек зарегистрированы в миссию от СНГ для наблюдения за выборами в Беларуси – Анфимов

11 февраля 2024 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Количество зарегистрированных наблюдателей в миссию СНГ превысило анонсированные цифры – о своем желании участвовать заявили 186 человек. Об этом рассказал руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов в программе «Неделя» на СТВ.

«Наверное, люди хотят собственными глазами убедиться, насколько спокойно у нас в стране живется простому гражданину», – отметил глава штаба миссии. Также Леонид Анфимов рассказал о том, кем будут представлены наблюдатели от СНГ: руководителями и членами центральных избирательных комиссий стран СНГ, представителями государственных органов и руководителями ряда государственных органов, депутатами парламентов.

Напомним, единый день голосования в Беларуси состоится 25 февраля 2024 года. Выборы в таком формате в стране проходят впервые.

# Выборы в Беларуси # общество # Леонид Анфимов

Другие новости рубрики

Все новости
«Не будет ОБСЕ, ну так что?» Как в Беларуси готовятся к выборам и чему научил август 2020-го – интервью с Леонидом Анфимовым
11 февраля 2024 16:46

«Не будет ОБСЕ, ну так что?» Как в Беларуси готовятся к выборам и чему научил август 2020-го – интервью с Леонидом Анфимовым

Сергей Сивец рассказал, какие обновления планируются в белорусских законах в 2024-м
11 февраля 2024 13:52

Сергей Сивец рассказал, какие обновления планируются в белорусских законах в 2024-м

В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу. Узнали, как она будет устроена
11 февраля 2024 11:33

В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу. Узнали, как она будет устроена