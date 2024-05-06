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Представители стран СНГ возложили цветы на аллее Дружбы в парке Победы

06 мая 2024 13:36
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Страны коллективного Запада со своими неуемными амбициями делают все, чтобы склонить Европу к развязыванию конфликта. И там, где уроки истории прошли зря, это удалось. Пример – соседняя Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители стран СНГ возложили цветы на аллее Дружбы в парке Победы-1

Однако в нашей стране подвиги предков не предали забвению, слишком дорого Беларусь заплатила за возможность жить в мире, чтобы поддаваться на провокации недружественных государств. Великая Отечественная война стала страшной трагедией для стран – участниц Содружества Независимых Государств. На их долю пришлись невосполнимые потери. Поэтому в современных геополитических условиях сохранение исторической памяти и правды есть наша сила и гарантия, что те ужасы никогда не повторятся на наших землях.

Представители стран СНГ возложили цветы на аллее Дружбы в парке Победы-4

В преддверии праздника представители государств – участников СНГ возложили цветы в столичном парке Победы. Аллея Дружбы стала символом вечной памяти о вкладе стран Содружества в исторический разгром гитлеровского фашизма. Пока наши соседи пытаются переписывать историю и сносят памятники, СНГ своей главной задачей ставит сохранение памяти о нашем общем героическом подвиге.

Представители стран СНГ возложили цветы на аллее Дружбы в парке Победы-7

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ:
Сегодня надо прилагать максимум усилий и передавать историческое наследие, историческую память о той правде, которая должна сопровождать всю историю той борьбы и той Победы подрастающим поколениям, чтобы они в свою очередь передавали другим поколениям и знали что эту Победу, да и не только ее, и саму жизнь подарили их отцы, деды и прадеды.

Представители стран СНГ возложили цветы на аллее Дружбы в парке Победы-10

Андрей Грозов, постоянный представитель России при уставных и других организациях Содружества Независимых Государств:
В Концепции председательства Российской Федерации в СНГ в 2024 году как раз и одним из приоритетов является совместное с нашими партнерами по Содружеству Независимых Государств сохранение исторической памяти, нашей общей героической истории. Прежде всего о периоде Великой Отечественной войны.

Следующий год в СНГ объявлен Годом Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Советом глав правительств уже учрежден соответствующий план мероприятий.

# Великая Отечественная война # общество # Леонид Анфимов # Андрей Грозов

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