Международные наблюдатели встретились с руководством Генпрокуратуры и МВД

Уже 26 января белорусы выберут Президента, тем самым определив дальнейший курс развития страны. 14 января опубликованы предвыборные программы всех пятерых кандидатов. В газете «Звязда» на белорусском языке, в газете «Рэспублiка» – на русском. Сейчас в Беларуси период агитации. А ровно через неделю начнется досрочное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электоральная кампания в Беларуси проходит на очень высоком организационном уровне. Такую оценку озвучил руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов. 14 января международные эксперты встретились с руководством Генеральной прокуратуры. Сюда не поступало никаких жалоб и обращений, связанных с нарушением избирательного законодательства. Генпрокуратура отслеживает все процессы внутри страны. А также действия со стороны тех, кто не желает, чтобы Беларусь развивалась в соответствии с Конституцией. Однако все замыслы и планы оппонентов нам хорошо известны.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Обстановка абсолютно спокойная, контролируемая. Нет никаких предпосылок и угроз для того, чтобы избирательный суверенитет нашей страны каким-то образом был подвергнут угрозам и вызовам. Все правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры, выполняют необходимые мероприятия, чтобы наши граждане, наши избиратели могли свободно в соответствии с законодательством избрать главу государства.

Леонид Анфимов, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:

Эта электоральная кампания проходит на очень высоком организационном уровне. Подготовлены все практически органы власти к проведению этой кампании. Все люди знают цели и задачи, которые стоят сегодня перед ними, особенно властные структуры. Все прекрасно понимают, что это не формальная акция, которая проводится в стране, а фактически этими электоральными кампаниями, особенно нынешней, страна сегодня выбирает свое будущее.

В Беларуси готовы к любому повороту событий. Особый акцент на вопросах безопасности. Предприняты все меры по ее обеспечению. В министерстве внутренних дел прошли масштабные командно-штабные тренировки и занятия. На участках для голосования ведется видеонаблюдение. В случае возникновении нештатных ситуаций будут задействовать мобильные и группы быстрого реагирования, подчеркнули в МВД, встречаясь с международными наблюдателями.