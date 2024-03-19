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Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске

19 марта 2024 10:44
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Странам Содружества Независимых Государств необходимо углублять промышленную кооперацию – такое мнение прозвучало на встрече в Исполкоме СНГ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске-1

Там обсуждались пути углубления сотрудничества между структурами Содружества и Евразийской экономической комиссией. В частности, речь шла о развитии товарных рынков медикаментов. Кроме того, определен проект повестки предстоящего заседания глав правительств стран СНГ. 

Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске-4

 

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ:
Будут приняты, по крайней мере,  они выносятся на рассмотрение Совета глав правительств, три концепции. Концепция о сотрудничестве стран СНГ в сфере энергетики и план действий по ее реализации, концепция по сотрудничеству стран СНГ в области химической промышленности и также план действий по ее реализации, а также концепция по сотрудничеству в области обращения с опасными отходами и деятельности по устранению негативного влияния, накопленного вреда на окружающую среду.

Без внимания не остаются вопросы гуманитарного сотрудничества и бережного отношения к нашей общей истории. Одна из озвученных инициатив – учреждение юбилейной  медали к 80-летию Велико й Победы. Ее планируется вручать во всех странах, входящих в Содружество. К этой инициативе еще раз вернутся на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Оно пройдет 12 апреля в Минске. 

# СНГ # общество # Леонид Анфимов

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