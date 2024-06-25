Рост взаимных инвестиций должен обеспечить экономическую безопасность стран СНГ – Анфимов

Рост взаимных инвестиций позволит обеспечить экономическую безопасность стран СНГ. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Леонид Анфимов перед началом заседания постоянных полномочных представителей государств – участников объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая западные санкции, с которыми столкнулись Беларусь и Россия, увеличение прямых иностранных инвестиций между государствами становится необходимым шагом. На данный момент накопленный объем прямых иностранных инвестиций в странах СНГ составляет около 46 миллиардов долларов. Сумма серьезная, однако для нормального функционирования и полной независимости от стран Запада ее необходимо увеличить как минимум в 10 раз. На заседании также обсудили вопрос о расширении товарооборота между странами СНГ.

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

Тот уровень товарооборота, который у нас сложился в предыдущие годы, – 19 % в общем объеме внешнеторгового оборота стран СНГ. Это ничто, по сути дела. А у нас должен быть как минимум раза в три больше этот рост взаимного товарооборота. Нам есть куда идти.

Одна из основных тем сегодняшнего заседания – определение задач по выполнению принятых документов и достигнутых договоренностей между главами правительств стран Содружества. Также рассмотрены предложения в проекты повесток предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся 7 и 8 октября в Москве.