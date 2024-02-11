«Не будет ОБСЕ, ну так что?» Как в Беларуси готовятся к выборам и чему научил август 2020-го – интервью с Леонидом Анфимовым

В Беларуси продолжается электоральная кампания по выборам в Палату представителей и местные Советы депутатов. Многие белорусы уже получили приглашения прийти на избирательные участки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Соответствующие СМС разослал ЦИК, где напомнил, что единый день голосования пройдет 25 февраля. Но есть возможность сделать свой выбор чуть раньше. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля. Такая шпаргалка от ЦИК есть теперь почти у каждого в телефоне, под рукой. Хотя получить приглашение по почте тоже приятно. Но современные технологии диктуют свои правила. Эта избирательная кампания на данный момент проходит в штатном режиме. Если и есть какие-то замечания, то они незначительны и в целом не влияют на ход выборов. Кстати, в Беларуси за голосованием будут следить международные наблюдатели. В том числе и представители от СНГ. Как идет их работа – об этом и не только мы поговорили с руководителем штаба миссии Леонидом Анфимовым. Количество жалоб на проведение электоральной кампании уменьшилось в разы Ольга Коршун, СТВ:

В Беларуси уже работает долгосрочная миссия наблюдателей, в том числе от СНГ, есть ли какие-то замечания экспертов и как оцениваете в целом ход предвыборной кампании?

Леонид Анфимов, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ:

Могу сразу сказать, что очень спокойно проходит эта избирательная кампания. Кратно, в разы уменьшилось количество жалоб, которые поступают. В Верховный суд поступило всего лишь шесть заявлений. И мы разбирали ради интереса подробно эти заявления – не сосем обоснованные – и вполне закономерно, что в удовлетворении этих заявлений было отказано заявителям. В Генеральную прокуратуру – всего два заявления, но больше тенденциозный характер носящие, и, наверное, больше дается не жалоба, а оценка действующего избирательного законодательства Республики Беларусь и порядка выдвижения кандидата в депутаты. Но я на нее – будь на месте прокуратуры (они, наверное, ответят) – и отвечать бы не стал. Ольга Коршун:

С чем это связано в первую очередь, что такое кратное уменьшение жалоб и каких-то нареканий?

Леонид Анфимов:

2020 год многому научил не только органы власти, но и народ. Все-таки мы избираем свое будущее. И то, что нас подталкивали к этим беспорядкам в 2020 году и последующие годы до стабилизации ситуации в Республике Беларусь – люди поняли, что это не инициатива определенных групп населения, которые недовольны проводимой политикой, экономической, социальной, в Республике Беларусь. Это действительно деструктивное влияние извне. Даже не оппозиции, а через нашу белорусскую так называемую оппозицию недруги пытались навязать нам свое влияние. Выборы в Беларуси у стран СНГ вызывают неподдельный интерес Ольга Коршун:

Кто входит в миссию от СНГ и сколько человек приедет к нам наблюдать за выборами? Леонид Анфимов:

Уже зарегистрированы 186 человек, хотя мы раньше анонсировали, что будет где-то 150. Но уже давно эта цифра превышена, потому что такой неподдельный интерес у стран СНГ вызывают эти выборы в Республике Беларусь. Наверное, люди хотят собственными глазами убедиться, насколько спокойно у нас в стране живется простому гражданину. В профессиональном плане миссия представлена руководителями и членами центральных избирательных комиссий стран СНГ, представителями государственных органов и руководителями ряда государственных органов, депутатами парламентов. Профессиональный состав довольно-таки с высоким уровнем.