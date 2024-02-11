«Не будет ОБСЕ, ну так что?» Как в Беларуси готовятся к выборам и чему научил август 2020-го – интервью с Леонидом Анфимовым
В Беларуси продолжается электоральная кампания по выборам в Палату представителей и местные Советы депутатов. Многие белорусы уже получили приглашения прийти на избирательные участки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Соответствующие СМС разослал ЦИК, где напомнил, что единый день голосования пройдет 25 февраля. Но есть возможность сделать свой выбор чуть раньше. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля. Такая шпаргалка от ЦИК есть теперь почти у каждого в телефоне, под рукой. Хотя получить приглашение по почте тоже приятно. Но современные технологии диктуют свои правила.
Эта избирательная кампания на данный момент проходит в штатном режиме. Если и есть какие-то замечания, то они незначительны и в целом не влияют на ход выборов. Кстати, в Беларуси за голосованием будут следить международные наблюдатели. В том числе и представители от СНГ. Как идет их работа – об этом и не только мы поговорили с руководителем штаба миссии Леонидом Анфимовым.
Количество жалоб на проведение электоральной кампании уменьшилось в разы
Ольга Коршун, СТВ:
В Беларуси уже работает долгосрочная миссия наблюдателей, в том числе от СНГ, есть ли какие-то замечания экспертов и как оцениваете в целом ход предвыборной кампании?
Леонид Анфимов, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ:
Могу сразу сказать, что очень спокойно проходит эта избирательная кампания. Кратно, в разы уменьшилось количество жалоб, которые поступают. В Верховный суд поступило всего лишь шесть заявлений. И мы разбирали ради интереса подробно эти заявления – не сосем обоснованные – и вполне закономерно, что в удовлетворении этих заявлений было отказано заявителям. В Генеральную прокуратуру – всего два заявления, но больше тенденциозный характер носящие, и, наверное, больше дается не жалоба, а оценка действующего избирательного законодательства Республики Беларусь и порядка выдвижения кандидата в депутаты. Но я на нее – будь на месте прокуратуры (они, наверное, ответят) – и отвечать бы не стал.
Ольга Коршун:
С чем это связано в первую очередь, что такое кратное уменьшение жалоб и каких-то нареканий?
Леонид Анфимов:
2020 год многому научил не только органы власти, но и народ. Все-таки мы избираем свое будущее. И то, что нас подталкивали к этим беспорядкам в 2020 году и последующие годы до стабилизации ситуации в Республике Беларусь – люди поняли, что это не инициатива определенных групп населения, которые недовольны проводимой политикой, экономической, социальной, в Республике Беларусь. Это действительно деструктивное влияние извне. Даже не оппозиции, а через нашу белорусскую так называемую оппозицию недруги пытались навязать нам свое влияние.
Выборы в Беларуси у стран СНГ вызывают неподдельный интерес
Ольга Коршун:
Кто входит в миссию от СНГ и сколько человек приедет к нам наблюдать за выборами?
Леонид Анфимов:
Уже зарегистрированы 186 человек, хотя мы раньше анонсировали, что будет где-то 150. Но уже давно эта цифра превышена, потому что такой неподдельный интерес у стран СНГ вызывают эти выборы в Республике Беларусь. Наверное, люди хотят собственными глазами убедиться, насколько спокойно у нас в стране живется простому гражданину. В профессиональном плане миссия представлена руководителями и членами центральных избирательных комиссий стран СНГ, представителями государственных органов и руководителями ряда государственных органов, депутатами парламентов. Профессиональный состав довольно-таки с высоким уровнем.
Ольга Коршун:
В этом году было решено не приглашать наблюдателей от ОБСЕ, которые «питали к нам особую любовь». И всегда их отчеты о нашей избирательной кампании всегда были представлены в негативном свете. Как вы считаете, насколько такое наше решение отразится на имидже избирательной кампании?
«Мы, наверное, излишне фетишизируем ОБСЕ с ее институтами»
Леонид Анфимов:
Если есть миссия наблюдателей от СНГ, от ШОС, по «двусторонке» есть наблюдатели по приглашению Центральной избирательной кампании Республики Беларусь, то, наверное, заключение будет предельно объективно, насколько демократично, свободно и с обеспечением волеизъявления граждан прошли эти выборы. Раньше, когда мы проводили такие миссии наблюдения за электоральными кампаниями, у нас не было каких-то замечаний серьезных и нареканий по поводу нарушения внутреннего законодательства или нарушения международных норм о проведении выборов в Республике Беларусь. Мы, наверное, излишне фетишизируем ОБСЕ с ее институтами. Не будет ОБСЕ, ну так что? Или ее заключения для нас истина в последней инстанции? В конце концов, выборы мы в нашей стране проводим не для Европы, не для Америки. Мы их проводим для себя, для своего народа. Мы избираем представительный законодательный орган власти, который будет отставать интересы страны и ее народа, в том числе на международной арене. Думаю, без миссии наблюдателей ОБСЕ парламент нашей страны будет признан легитимным.