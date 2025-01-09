306 наблюдателей от СНГ аккредитованы на выборы Президента Беларуси
Беларусь стремительно движется к важнейшему политическому событию 2025 года – выборам Президента. На главный государственный пост претендуют пять кандидатов. До 25 января, пока длится агитационный период, у них есть возможность познакомить избирателей со своими программами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активно готовятся к выборам и другие участники электорального процесса. Среди них и те, кто будет следить за ходом голосования. Так, от СНГ аккредитованы уже 306 наблюдателей.
9 января представители миссии наблюдателей от СНГ встретились с руководством Верховного Суда. Леонид Анфимов подчеркнул, что выборы Президента в Беларуси представляют огромный интерес на пространстве Содружества, особенно учитывая имидж Беларуси на международной арене. Заинтересованы наблюдатели и в том, чтобы выборы прошли конструктивно, без эксцессов.
Леонид Анфимов, руководитель штаба Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:
Действительно, организовано на очень хорошем уровне, в соответствии с действующим законодательством. А сегодня главная задача миссии – дать оценку соблюдению действующего законодательства по ходу проведения избирательной кампании, включая агитационную кампанию. Подготовка и проведение самого процесса, агитационной кампании, избирательного процесса. Он действительно соответствует тем международным нормам и тем стандартам демократических выборов, которые установлены международными нормативно-правовыми актами.
Что касается подготовительных работ к избирательной кампании, первый заместитель председателя Верховного суда отметил: никаких жалоб не поступало.
Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:
В компетенции судов находится разрешение жалоб и споров, которые касаются основных моментов прохождения избирательной комиссии. Пока, к счастью, таких жалоб в ходе нынешней электоральной кампании не поступало. Свидетельствует о достаточно высоком уровне законности прохождения всех процессов в рамках избирательной кампании.
Миссия наблюдателей от СНГ проведет встречи со штабами кандидатов в Президенты Беларуси. Напомним, эксперты от Содружества начали свою работу 18 декабря. Это 13-я миссия по наблюдению за электоральными кампаниями в нашей стране.