Наблюдатели напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси в период выборов

Задача миссии наблюдателей от СНГ – помочь Беларуси в проведении прозрачных, демократичных выборов. Об этом заявил глава штаба миссии Леонид Анфимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент в ее составе более 50 представителей от стран Содружества. В ближайшие дни они намерены не только ознакомиться с ходом подготовки избирательных участков и комиссий к единому дню голосования, но и провести встречи с представителями задействованных в кампании государственных органов. Одна из них состоялась сегодня в Генеральной прокуратуре, где еще раз подчеркнули недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси во время наблюдения за выборами.

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

Все говорят, что условия созданы надлежащие: есть необходимые агитационные материалы, списки избирателей, ведется разъяснительная работа участковыми избирательными комиссиями при обращении граждан по поводу предстоящего голосования. Уже можно и сегодня провести процесс голосования.

Как было отмечено, наблюдатели от СНГ будут уделять более пристальное внимание проведению, особенностям и нюансам нынешней электоральной кампании. Единый день голосования для миссии наблюдателей от СНГ – это уже 12-я электоральная кампания в Беларуси и 125-я на просторах Содружества.