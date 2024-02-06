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Наблюдатели напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси в период выборов

06 февраля 2024 13:04
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Задача миссии наблюдателей от СНГ – помочь Беларуси в проведении прозрачных, демократичных выборов. Об этом заявил глава штаба миссии Леонид Анфимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдатели напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси в период выборов-1

На данный момент в ее составе более 50 представителей от стран Содружества. В ближайшие дни они намерены не только ознакомиться с ходом подготовки избирательных участков и комиссий к единому дню голосования, но и провести встречи с представителями задействованных в кампании государственных органов. Одна из них состоялась сегодня в Генеральной прокуратуре, где еще раз подчеркнули недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси во время наблюдения за выборами.

Наблюдатели напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси в период выборов-4

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ:
Все говорят, что условия созданы надлежащие: есть необходимые агитационные материалы, списки избирателей, ведется разъяснительная работа участковыми избирательными комиссиями при обращении граждан по поводу предстоящего голосования. Уже можно и сегодня провести процесс голосования.

Как было отмечено, наблюдатели от СНГ будут уделять более пристальное внимание проведению, особенностям и нюансам нынешней электоральной кампании. Единый день голосования для миссии наблюдателей от СНГ – это уже 12-я электоральная кампания в Беларуси и 125-я на просторах Содружества.

# Выборы в Беларуси # общество # Леонид Анфимов

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