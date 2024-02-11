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Леонид Анфимов: думаю, без миссии наблюдателей ОБСЕ парламент нашей страны будет признан легитимным

11 февраля 2024 16:55
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Белорусский парламент будет признан легитимным и без миссии наблюдателей ОБСЕ – таким мнением поделился Леонид Анфимов в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы, наверное, излишне фетишизируем ОБСЕ с ее институтами. Не будет ОБСЕ, ну так что? Или ее заключения для нас истина в последней инстанции? В конце концов, выборы мы в нашей стране проводим не для Европы, не для Америки. Мы их проводим для себя, для своего народа», – высказался руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ.

Кроме того, контролировать законность на парламентских выборах в Беларуси будут наблюдатели от СНГ, ШОС и люди, приглашенные ЦИК, отметил Анфимов.

# Выборы в Беларуси # общество # Леонид Анфимов

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