Глубокое приглашает на «Вишнёвый фестиваль». В этом году он получил статус международного

В 12-й раз собрал гостей «Вишневый фестиваль». В этом году в Глубокое приехали наши друзья из России, Азербайджана, Китая и Сербии. В программе рандеву с вишневой королевой, мастер-классы, представления, выставки работ мастеров и даже «вишневая» свадьба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песни и угощения с самого утра льются рекой. В Глубоком вишня везде: на столах, посуде и сувенирах. На импровизированных подворьях можно продегустировать ягодные пироги, десерты, торты, конфеты и печенье по рецептам местных хозяюшек. Главная улица города на время стала пешеходной. В честь вишни сегодня и парад. Даже одежду и головные уборы подбирали в цвет. По традиции не обошлось без эффектного выхода королевы вишни и ее сказочной свиты.

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря Исполнительного комитета СНГ:

Праздник удался. И то, что он получил статус международного фестиваля, самое главное в нем. Потому что очень многих людей сегодня объединяет культура, необходимость сохранения лучших народных традиций.

Ли Чжохуяй, участница международного праздника «Вишневый фестиваль» (Китай):

В первый раз я путешествовала в Глубокое 2 года назад. В прошлом я помогала своему мужу делать выставку акварели, а в этом своей подруге делать выставку вееров.