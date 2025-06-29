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Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе

29 июня 2025 17:24
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Даем не рыбу, а удочку – пожалуй, так можно описать философию новой программы по возрождению белорусского Полесья. Она разработана до 2030 года и включает 9 районов Брестской и Гомельской областей. Эти территории ждет приток инвестиций и свежих идей, которые вдохнут в них новую жизнь и позволят полностью раскрыть потенциал Полесья, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе Диана Головач оценила масштабы изменений и предстоящих работ.

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе-2

Припятское Полесье – древнее, хрупкое, трудолюбивое. Как сохранить его душу в XХI веке? Программа развития до 2030 года – способ найти ответ.

Сердце полесской идентичности бьется здесь – в Музее Белорусского Полесья. Почти век он бережно хранит колорит этого удивительного края. Внутри – настоящая сокровищница: 95 тысяч подлинных свидетельств истории. И именно здесь, среди этих артефактов, кроется ключ к пониманию Полесья.

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе-4

Ирина Демчук, директор Музея Белорусского Полесья:
Здесь люди проживали всегда очень трудолюбивые. Потому что сама природа заставляла их постоянно бороться. Потому что здесь очень много болотистой местности.

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе-6

Эти вековые попытки человека договориться с природой продолжаются и сегодня – только современными методами. Мелиорация для Полесья – как глоток воздуха. Без нее 98 тысяч гектаров плодородной земли Пинщины захлебнутся в болотах. Но вода здесь – и враг, и союзник. Программа развития бросает вызов стихии: работы по мелиорации и созданию всей необходимой инфраструктуры затронут почти 25 тысяч гектаров.

Когда иностранные гости покидают Беларуси, часто в их багаже – кусочек Полесья. Продукция Пинской фабрики художественных изделий стала брендом не только региона, но и всей страны.

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе-8

Диана Головач, корреспондент:
На фабрике художественных изделий, конечно, никуда без ручного труда. Здесь сохранили те самые аутентичные ткацкие станки. Работа эта достаточно тяжелая, однако изделия здесь получаются особенно неповторимыми.

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе-10

Но фабрика не застыла в прошлом. Закупка современных вышивальных автоматов за несколько лет удвоила производство. Здесь нашли баланс: машины берут на себя тиражирование, а ручной труд сохраняет характер. Именно такая аутентика магнитом притягивает гостей. Пинск переживает туристический бум, особенно в разгар летнего сезона.

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе-12

Но чтобы превратить гостя из «однодневки» в «исследователя Полесья», нужны места, где остановиться. Еще 5 лет назад это здание 1916 года было полуразрушенным комплексом, где ютились ГАИ и паспортный стол. Сегодня – гостевой дом с 14 номерами различных категорий. Здесь предлагают не только отдых, но и экскурсионные маршруты.

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе-14

Богдан Макевнин, администратор гостевого дома:
Самая распространенная экскурсия – это пешеходная экскурсия по центру города. То есть площадь Ленина и пешеходная улица. Экскурсия длится 2 часа 15 минут. И она затрагивает самые основные достопримечательности нашего города.

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе-16

А этот отель открылся в Пинске год назад. Здание также – историческое. Сегодня инвесторы бережно вписывают современность в историю – оставляют кирпичную кладку, старые арки, как свидетельства эпохи. Чтобы туристы видели не глянец, а настоящую душу Полесья.

Ольга Мулярчик, управляющая отелем:
Здание – историко-культурная ценность. Когда мы стали раскрывать стены, мы нашли этот потолок исторический. И здесь когда-то был каретный двор. Здесь была стена, которая была закрыта белым кирпичом, но в процессе строительства мы обнаружили, что есть эта стена. Поэтому мы сохранили такую маленькую минутку истории.

Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе-18

Но даже этот успех – лишь капля в море потребностей. Парадокс Пинска: каждые выходные сюда приезжает больше 10 туристических групп – и всего 5 гостиниц. Местные бренды сияют: легендарный теплоход «Белая Русь», почти 2 сотни исторических памятников, гастрономия... Но инфраструктура не успевает за славой.

Подробности в видео.

# Диана Головач # Культура Беларуси # Имидж Беларуси # Государственная политика

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