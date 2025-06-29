Возрождение белорусского Полесья! Как реализуются масштабные инициативы в уникальном регионе

Даем не рыбу, а удочку – пожалуй, так можно описать философию новой программы по возрождению белорусского Полесья. Она разработана до 2030 года и включает 9 районов Брестской и Гомельской областей. Эти территории ждет приток инвестиций и свежих идей, которые вдохнут в них новую жизнь и позволят полностью раскрыть потенциал Полесья, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На неделе Диана Головач оценила масштабы изменений и предстоящих работ.

Припятское Полесье – древнее, хрупкое, трудолюбивое. Как сохранить его душу в XХI веке? Программа развития до 2030 года – способ найти ответ. Сердце полесской идентичности бьется здесь – в Музее Белорусского Полесья. Почти век он бережно хранит колорит этого удивительного края. Внутри – настоящая сокровищница: 95 тысяч подлинных свидетельств истории. И именно здесь, среди этих артефактов, кроется ключ к пониманию Полесья.

Ирина Демчук, директор Музея Белорусского Полесья:

Здесь люди проживали всегда очень трудолюбивые. Потому что сама природа заставляла их постоянно бороться. Потому что здесь очень много болотистой местности.

Эти вековые попытки человека договориться с природой продолжаются и сегодня – только современными методами. Мелиорация для Полесья – как глоток воздуха. Без нее 98 тысяч гектаров плодородной земли Пинщины захлебнутся в болотах. Но вода здесь – и враг, и союзник. Программа развития бросает вызов стихии: работы по мелиорации и созданию всей необходимой инфраструктуры затронут почти 25 тысяч гектаров. Когда иностранные гости покидают Беларуси, часто в их багаже – кусочек Полесья. Продукция Пинской фабрики художественных изделий стала брендом не только региона, но и всей страны.

Диана Головач, корреспондент:

На фабрике художественных изделий, конечно, никуда без ручного труда. Здесь сохранили те самые аутентичные ткацкие станки. Работа эта достаточно тяжелая, однако изделия здесь получаются особенно неповторимыми.

Но фабрика не застыла в прошлом. Закупка современных вышивальных автоматов за несколько лет удвоила производство. Здесь нашли баланс: машины берут на себя тиражирование, а ручной труд сохраняет характер. Именно такая аутентика магнитом притягивает гостей. Пинск переживает туристический бум, особенно в разгар летнего сезона.

Но чтобы превратить гостя из «однодневки» в «исследователя Полесья», нужны места, где остановиться. Еще 5 лет назад это здание 1916 года было полуразрушенным комплексом, где ютились ГАИ и паспортный стол. Сегодня – гостевой дом с 14 номерами различных категорий. Здесь предлагают не только отдых, но и экскурсионные маршруты.

Богдан Макевнин, администратор гостевого дома:

Самая распространенная экскурсия – это пешеходная экскурсия по центру города. То есть площадь Ленина и пешеходная улица. Экскурсия длится 2 часа 15 минут. И она затрагивает самые основные достопримечательности нашего города.

А этот отель открылся в Пинске год назад. Здание также – историческое. Сегодня инвесторы бережно вписывают современность в историю – оставляют кирпичную кладку, старые арки, как свидетельства эпохи. Чтобы туристы видели не глянец, а настоящую душу Полесья. Ольга Мулярчик, управляющая отелем:

Здание – историко-культурная ценность. Когда мы стали раскрывать стены, мы нашли этот потолок исторический. И здесь когда-то был каретный двор. Здесь была стена, которая была закрыта белым кирпичом, но в процессе строительства мы обнаружили, что есть эта стена. Поэтому мы сохранили такую маленькую минутку истории.