Пинские «Ястребы» завоевали Кубок Цыплакова

Обладателем Кубка Цыплакова стали «Ястребы». На родной площадке в Пинске в поединке за трофей они одолели минский «Юниор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Командам удалось открыть счет лишь на излете первого периода. Большинство реализовал Илья Гречный. На исходе второго отрезка «Ястребы» усилиями Евгения Ноздрачева увеличили преимущество – 2:0. Но вскоре Василий Метелев организовал быстрый ответ. И на второй перерыв дружины отправились с минимальным перевесом пинчан – 2:1. Правда, в заключительной трети поединка Михей Новик на радость местной публике вновь укрепил перевес хозяев – 3:1. Окончательный счет оформил Данила Кузнецов. Ястребы победили 4:1 и завоевали Кубок Цыплакова.