В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта прошёл первый укос

Освоить забытые навыки наших предков и приобщиться к культуре Синеокой. В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта прошел первый укос, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый укос был важным событием для наших предков. Обычно вся деревня собиралась для совместной работы на толоке. В музее воссоздали атмосферу праздника, включая народные обряды и обычаи, связанные с укосом. Мероприятие включало в себя различные активности и мастер-классы, демонстрирующие традиционные методы заготовки сена.

Приехал в первый раз. Предложили и решил поучаствовать. Все детство косил. Считаю, что проводить такое важно – это сохраняет наши традиции, самобытность.

Увидела в Интернете и мы приехали из города Новополоцка специально ради этого конкурса. Впервые. Очень понравилось. Тяжело было. Заметьте, все мужчины, все-таки среди мужчин девочке намного сложнее было, согласитесь. Но мы справились. Вообще, просто эмоции куча непередаваемых. Счастливы.