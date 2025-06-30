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В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта прошёл первый укос

30 июня 2025 06:36
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Освоить забытые навыки наших предков и приобщиться к культуре Синеокой. В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта прошел первый укос, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта прошёл первый укос-2

Первый укос был важным событием для наших предков. Обычно вся деревня собиралась для совместной работы на толоке. В музее воссоздали атмосферу праздника, включая народные обряды и обычаи, связанные с укосом. Мероприятие включало в себя различные активности и мастер-классы, демонстрирующие традиционные методы заготовки сена.

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта прошёл первый укос-4

Приехал в первый раз. Предложили и решил поучаствовать. Все детство косил. Считаю, что проводить такое важно – это сохраняет наши традиции, самобытность. 

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта прошёл первый укос-6

Увидела в Интернете и мы приехали из города Новополоцка специально ради этого конкурса. Впервые. Очень понравилось. Тяжело было. Заметьте, все мужчины, все-таки среди мужчин девочке намного сложнее было, согласитесь. Но мы справились. Вообще, просто эмоции куча непередаваемых. Счастливы. 

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта прошёл первый укос-8

Александр Макарчик, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Чацвёрты год у нашым музеі ўжо свята першага ўкосу адбываецца.

Музей под открытым небом создан для сохранения и демонстрации традиционного деревянного строительства, предметов быта, популяризации народной культуры и традиций. Уже 5 июля здесь отпразднуют Купалье.

# Культура Беларуси

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