Воскресенский: с большой надеждой, но со скепсисом отношусь к результатам переговорного процесса по Украине

Юрий Воскресенский, политолог:

Я, честно говоря, с большой надеждой смотрю на переговорный процесс (по Украине), но, понимая, с кем мы ведем вообще переговоры какие-то, я со скепсисом отношусь к каким-то результатам. Дело в том, что, с моей точки зрения, бандеровский нацистский режим должен быть демонтирован.

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