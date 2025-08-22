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Воскресенский: с большой надеждой, но со скепсисом отношусь к результатам переговорного процесса по Украине

22 августа 2025 20:30
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Григорий Азаренок, Юрий Воскресенский и Дарья Нещадим в эфире «Соловьев LIVE».

Воскресенский: с большой надеждой, но со скепсисом отношусь к результатам переговорного процесса по Украине-1

Юрий Воскресенский, политолог:
Я, честно говоря, с большой надеждой смотрю на переговорный процесс (по Украине), но, понимая, с кем мы ведем вообще переговоры какие-то, я со скепсисом отношусь к каким-то результатам. Дело в том, что, с моей точки зрения, бандеровский нацистский режим должен быть демонтирован.

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# Григорий Азарёнок # Юрий Воскресенский # Международная политика

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