Нещадим о «Мастерской новых медиа»: это концентрация смыслов, талантов, настроений

Дарья Нещадим, корреспондент телеканала ОНТ:

Но вообще сама «Мастерская» за три месяца суммарного обучения в ней – это действительно дает свои плоды. И здесь история не в том, что ты приезжаешь, тебе рассказывают, как надо. Нет. Здесь история в том, что ты общаешься с другими людьми. Это такая концентрация смыслов и талантов, настроений. Очень разные сферы. И вы обмениваетесь между собой каким-то своим опытом, знаниями. И это такой стимул, мне кажется, для каждого там двигаться дальше. Потому что все люди творческие. Какие-то такие моменты, может, там, знаешь, каких-то выгораний или где-то на грани. Они у всех всегда присутствуют. И, конечно, новые знания. Потому что наша медиа-среда – белорусская, она относительно российской небольшая. А там они живут в своей среде, например, регионы, а Москва, Питер все-таки больше Москва, они в своей. И это такой мощный драйвер, это новые форматы, опыт. Если брать прошлый год, саму образовательную программу «Мастерской новых медиа» – это работа именно в мастерских. Именно не школа, а мастерская. Потому что мы работаем с мастерами, мы работаем именно в студии, вот этой рабочей всей обстановке. Это прикладная такая вся история. И «Мастерская» работает уже с готовыми специалистами, с которыми уже можно что-то взять, сделать, что-то новое привнести.

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