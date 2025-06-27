«Огромная творческая работа!» Как готовили «Марафон единства», рассказал Максим Приходовский

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Концерты, которые мы делаем, делаем и на «Минск-арене», и во Дворце спорта, и во Дворце Республики, и на многих других площадках. Мы делаем мероприятия в других городах. Мы работаем и в Москве, сейчас готовим мероприятия в Питере. Для нас это является одним из приоритетов нашей дальнейшей работы – расширение возможностей за пределами нашей страны.

Дворец Республики был одним из организаторов «Марафона единства». «Марафон единства» – это вообще особая история в жизни нашей страны. А для Дворца Республики это особая история вдвойне. Та огромная творческая работа, которая была сделана совместно с огромным количеством людей. Конечно же, мы вместе с Анной Сергеевной Лукашенко проделали огромную работу. Она была руководителем рабочей группы. Мы отъездили все города с огромным количеством концертов. Показали в разрезе всех слоев населения – от детей до людей пожилого возраста – насколько едина наша страна.