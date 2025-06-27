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«Огромная творческая работа!» Как готовили «Марафон единства», рассказал Максим Приходовский

27 июня 2025 14:45
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Дворец Республики – символ эпохи, место, где живет искусство, уникальный памятник архитектуры. Работа сотрудников Дворца Республики – дарить людям праздник, рассказали в программе «Созидаем вместе» на СТВ.

«Огромная творческая работа!» Как готовили «Марафон единства», рассказал Максим Приходовский-2

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Концерты, которые мы делаем, делаем и на «Минск-арене», и во Дворце спорта, и во Дворце Республики, и на многих других площадках. Мы делаем мероприятия в других городах. Мы работаем и в Москве, сейчас готовим мероприятия в Питере. Для нас это является одним из приоритетов нашей дальнейшей работы – расширение возможностей за пределами нашей страны.

Дворец Республики был одним из организаторов «Марафона единства». «Марафон единства» – это вообще особая история в жизни нашей страны. А для Дворца Республики это особая история вдвойне. Та огромная творческая работа, которая была сделана совместно с огромным количеством людей. Конечно же, мы вместе с Анной Сергеевной Лукашенко проделали огромную работу. Она была руководителем рабочей группы. Мы отъездили все города с огромным количеством концертов. Показали в разрезе всех слоев населения – от детей до людей пожилого возраста – насколько едина наша страна.

«Огромная творческая работа!» Как готовили «Марафон единства», рассказал Максим Приходовский-4

Максим Приходовский:
После 2020 года наши люди очень многое осознали. Мы до какого-то момента, мне кажется, не ценили всю нашу страну, все, что в ней есть. Нашу государственность, возможность жить и получать удовольствие. Насколько мы двинулись вперед за пять лет – огромными семимильными шагами. Мы показали не просто силу нашего народа, не просто слова, а показали ее для самих людей. 

Дворец Республики является одним из агрегаторов, продвижением этой большой идеологической составляющей. Мы делаем большое количество мероприятий, но все это направлено на то, чтобы показать нашим зрителям не просто красоту концертной деятельности, но и в первую очередь с акцентами на белорусский сегмент.

Подробности в видео.

# Максим Приходовский # ГУ «Дворец Республики» # Культура Беларуси

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