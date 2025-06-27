В коллективе собраны лучшие музыканты страны – директор Президентского оркестра

В пул Дворца Республики входит Национальный Президентский оркестр Республики Беларусь. Тот самый, который задает ритм мероприятиям республиканского масштаба. Он единственный в мире, кто качественно сопровождает протокол, а после выходит за рамки его партитур. Официально новым коллективом белорусская культура обогатилась 6 августа 2002 года. Тогда было подписано решение о создании оркестра, рассказали в программе «Созидаем вместе» на СТВ.

Олеся Бортник, директор Национального Президентского оркестра Республики Беларусь:

17 апреля 2025 года указом Президента Республики Беларусь Президентскому оркестру присвоен статус «Национальный». Это для нас очень большая честь. Мы для этого много чего сделали и шли к своей цели. Штат оркестра – 72 человека, из них 14 – это администрация оркестра, технический персонал. Директор, ведущие редакторы, ассистент дирижера, библиотекарь, костюмер, дирижер, главный дирижер и непосредственно артисты оркестра. У нас как есть старожилы, которые уже более 20 лет работают со дня основания, так и молодые совсем музыканты, молодые специалисты.

Олеся Бортник:

У нас репертуар постоянно обновляется. Несмотря на то, что у нас главная деятельность – это обеспечение государственных специальных мероприятий с участием главы государства, конечно, мы много даем своих концертов, своих творческих проектов. Мы не останавливаемся никогда на достигнутом. Всегда у нас такой мозговой штурм, где принимаются решения, что мы будем делать, что будет интересно публике. У нас очень большое количество мероприятий. Каждый год это только увеличивается, достигает более 120 концертов.