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Рыцарский турнир, концерты и мастер-классы. В Новогрудке пройдёт необычный фестиваль, который точно стоит посетить

22 августа 2025 09:56
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В Новогрудке сегодня феерия узоров! Новый фестиваль впервые пройдет в этом древнем городе. Почему маскотом стала вытинанка-выбиванка и каков он – ажурный код?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Шабанович, начальник отдела культуры Новогрудского районного исполнительного комитета и Наталья Климко, руководитель народного коллектива мастеров современного и традиционного декоративно-прикладного искусства «Каляровая альтанка».

Рыцарский турнир, концерты и мастер-классы. В Новогрудке пройдёт необычный фестиваль, который точно стоит посетить -2

Марина Шабанович, начальник отдела культуры Новогрудского районного исполнительного комитета:
Наш фестиваль, который сегодня, 22 августа, ждет всех гостей в 18:00, имеет название «Вытинанка-выбиванка. Ажурный код Новогрудка», потому что в узорах, которые делали наши женщины, здесь собрана душа нашего Новогрудка.

Фестиваль начнется в сердце нашего города – это чаша Новогрудского замка, как раз таки с рыцарского фестиваля. Там вы можете увидеть конные бои, пешие рыцарские турниры и, конечно же, познакомиться с бытом рыцарей. Для детей там будут представлены потешные бои, и они тоже могут себя попробовать в роли рыцаря.

Потом из чаши замка мы плавно переместимся во дворик нашего одного из старейших костелов, костела Святого Михаила, где пройдет симфонический концерт-бал под открытым небом, который будет называться «Ажурныя мары» для любителей классической музыки. Продолжится наш фестиваль и завершится в первый день молодежным ажурным битом на главной площади, на главной сцене нашего города. Завершится все дискотекой, конечно же, но с 22:00 там будут тоже, скажем так, известные молодежные артисты. А уже завтра утром традиционно у нас спортивный забег, который называется «Навагрудская Вандроўка». Туда уже зарегистрировалось 500 участников, он стартует тоже на нашей Замковой горе.

После этого в чаше замка, там, где сохраняется рыцарский лагерь, будет проходить гастрофест «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение». Будет представлен конкурс кароваев нового урожая и, конечно же, конкурс сыроваров, конкурс фондю.

Подробности в видео.

# Фестиваль # Культура # Культура Беларуси # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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