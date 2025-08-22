Рыцарский турнир, концерты и мастер-классы. В Новогрудке пройдёт необычный фестиваль, который точно стоит посетить

В Новогрудке сегодня феерия узоров! Новый фестиваль впервые пройдет в этом древнем городе. Почему маскотом стала вытинанка-выбиванка и каков он – ажурный код?

Марина Шабанович, начальник отдела культуры Новогрудского районного исполнительного комитета:

Наш фестиваль, который сегодня, 22 августа, ждет всех гостей в 18:00, имеет название «Вытинанка-выбиванка. Ажурный код Новогрудка», потому что в узорах, которые делали наши женщины, здесь собрана душа нашего Новогрудка.

Фестиваль начнется в сердце нашего города – это чаша Новогрудского замка, как раз таки с рыцарского фестиваля. Там вы можете увидеть конные бои, пешие рыцарские турниры и, конечно же, познакомиться с бытом рыцарей. Для детей там будут представлены потешные бои, и они тоже могут себя попробовать в роли рыцаря.

Потом из чаши замка мы плавно переместимся во дворик нашего одного из старейших костелов, костела Святого Михаила, где пройдет симфонический концерт-бал под открытым небом, который будет называться «Ажурныя мары» для любителей классической музыки. Продолжится наш фестиваль и завершится в первый день молодежным ажурным битом на главной площади, на главной сцене нашего города. Завершится все дискотекой, конечно же, но с 22:00 там будут тоже, скажем так, известные молодежные артисты. А уже завтра утром традиционно у нас спортивный забег, который называется «Навагрудская Вандроўка». Туда уже зарегистрировалось 500 участников, он стартует тоже на нашей Замковой горе.

После этого в чаше замка, там, где сохраняется рыцарский лагерь, будет проходить гастрофест «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение». Будет представлен конкурс кароваев нового урожая и, конечно же, конкурс сыроваров, конкурс фондю.