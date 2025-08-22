Казаков о переговорах на Аляске: два президента проговорили, возможно, будущую глобальную стратегию раздела мира

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим большое интервью Александра Лукашенко китайской журналистке Цзо Юнь, а также то, что Президент рассказал белорусским медиа после интервью. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Два президента в Анкоридже проговорили, возможно, будущую какую-то глобальную стратегию раздела мира. Как бы это сейчас пафосно или глобально не звучало, но раздел мира, например, сродни Ялтинской конференции 1945 года, когда митрополии и их страны-союзники, которые обеспечивали безопасность вокруг границ. Ведь Украина для России – это прежде всего, что? Это опасное милитаристическое государство, которое нацелило свое оружие на российские города.

Григорий Азаренок, СТВ:

Украина – это жало в руках этих самых глобалистов.

Кирилл Казаков:

Представь, что сейчас договариваются не просто Путин и Трамп. Мало того, что президент летит в саммите ШОС участвовать в Пекине, но Трамп приглашен на парад, который пройдет в Пекине. Так и батька приглашен. Конечно, четыре лидера. И вот, как ты ни крути, четыре лидера, а там может быть еще и руководитель Индии. А там, скорее всего, будет президент Бразилии. Эти лидеры, которые сейчас являются руководителями крупнейших экономик, они принимают решение о том, каким образом экономика всего мира будет работать.

Я понимаю, что все, что сейчас творится в Европе, несмотря на потенциал Европы, несмотря на всю финансовую мощь Европы, сейчас Европа находится в стадии политической агонии. Потому что вот этот вот набор персонажей, которые сейчас являются руководителем европейских государств, Они не знают, что делать. И массовые поездки к Трампу, несмотря на то, что это показ такого союза, несмотря на то, чтобы показать: смотрите, мы банда, мы можем все, что угодно. Там действительно не хватало, например, президента Польши. Там не хватало этих литовских, латвийских и эстонских карликов.

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