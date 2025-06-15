Культура для каждого! В Минске работает театральный дворик с бесплатными спектаклями

Культура для каждого! В Минске продолжает работать театральный дворик, где можно бесплатно посмотреть спектакли. На этот раз в Раковском предместье труппа Национального академического театра имени Янки Купалы представила постановку «Двор моего детства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьера спектакля состоялась в декабре 2023 года при поддержке гранта Президента. Постановка посвящена городу-герою Минску. Спектакль уже успел покорить сердца зрителей.

Я приехала из Москвы, приехала в прекрасный Минск, летний, солнечный, замечательный, полный веранд летних, это вообще очень радует. И Белорусский театр Янки Купалы я тоже очень люблю. Он своеобразный, необычный, у них все время какие-то интересные постановки, и очень здорово, что они вышли на улицу к зрителю.

Я считаю, что сюжет интересный, про него я читала достаточно давно, и в целом хотелось давно попасть на что-то подобное. Но, к сожалению, никак не было времени, сейчас так все хорошо совпало.

Борис Тетеркин, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

Это повод большому количеству зрителей познакомиться с творчеством, тем более этот спектакль о городе Минск, и играть не просто на сцене, а чувствовать сам город, знать, где что находится. Это очень увлекательный, интересный опыт, который ни с чем не сравнится.

Уже 21 июня в Раковском предместье на сцене театрального дворика выступит труппа Нового драматического театра с музыкальной постановкой «Мы за ценой не постоим», посвященной Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками. Напомним, показы в рамках проекта «Театральный дворик» будут проходить каждую субботу до 14 сентября.