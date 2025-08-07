Фестиваль дружбы и искусства «Дзве ракі» в Докшицах – узнали, какие сюрпризы ждут гостей

Республиканский фестиваль дружбы и искусства «Дзве ракі» состоится 8 и 9 августа в городе Докшицы. Праздник будет приурочен ко Дню города, который в 2025 году отмечает свое 618-летие. В рамках торжеств запланированы традиционные праздничные мероприятия, выставки, конкурсы, мастер-классы и дискотека под открытым небом. Подробнее об этом нам рассказали гости.

Ольга Сушко, начальник отдела культуры Докшицкого райисполкома:

В рамках фестиваля основные мероприятия состоятся 9 августа. Стало традиционным театрализованное шествие «Две реки собирают друзей». Оно у нас стартует от городского центра культуры, праздничная колонна движется к истоку реки Березина. На берегу озера мы можем увидеть самый трогательный обряд – лебединая верность. Главные участники в нем – это, конечно же, молодые семьи, которые недавно вступили в брак.

Юрий Царев, ведущий:

В рамках фестиваля это не единственное мероприятие, которое будут проходить. Давайте познакомим наших телезрителей хотя бы с частью программы.