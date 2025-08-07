Фестиваль дружбы и искусства «Дзве ракі» в Докшицах – узнали, какие сюрпризы ждут гостей
Республиканский фестиваль дружбы и искусства «Дзве ракі» состоится 8 и 9 августа в городе Докшицы. Праздник будет приурочен ко Дню города, который в 2025 году отмечает свое 618-летие. В рамках торжеств запланированы традиционные праздничные мероприятия, выставки, конкурсы, мастер-классы и дискотека под открытым небом. Подробнее об этом нам рассказали гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валентина Рандаревич, председатель Докшицкого районного Совета депутатов и Ольга Сушко, начальник отдела культуры Докшицкого райисполкома.
Ольга Сушко, начальник отдела культуры Докшицкого райисполкома:
В рамках фестиваля основные мероприятия состоятся 9 августа. Стало традиционным театрализованное шествие «Две реки собирают друзей». Оно у нас стартует от городского центра культуры, праздничная колонна движется к истоку реки Березина. На берегу озера мы можем увидеть самый трогательный обряд – лебединая верность. Главные участники в нем – это, конечно же, молодые семьи, которые недавно вступили в брак.
Юрий Царев, ведущий:
В рамках фестиваля это не единственное мероприятие, которое будут проходить. Давайте познакомим наших телезрителей хотя бы с частью программы.
Ольга Сушко:
В рамках фестиваля пройдут многочисленные конкурсы традиционные. Это конкурс вокалистов «Березинские напевы», конкурс творчества «Ярмарка семейных талантов», так как у нас лебедь символ фестиваля. Далее пленэр художников «Вілейскія замалеўкі». Второй раз фестиваль примет участников открытого конкурса батлеечных коллективов «Батлейка Патупчыка запрашае». Сюрпризом для всех жителей станет показ спектакля от Белорусского театра «Лялька».
Подробности в видео.