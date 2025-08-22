Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Но наши беглые, которые сидят в этой же самой Европе, должны, наверное, чуть-чуть понимать: у них же все-таки советское образование, а не европейское. А советское образование позволяет мыслить широким кругозором. Так вот, вы подумайте, где вы находитесь. Бочка с динамитом находится как раз таки в европейских столицах. И не потому, что по вам жахнут ядерные ракеты со стороны России и Беларуси, а потому, что, собственно говоря, вы находитесь на таком вот экзистенциональном конце своего мира, где ваше коренное население находится в состоянии фактически уничтожения собственными руководителями.

В очередной раз скажу, что президенты, премьеры и короли этой самой Европы не являются руководителями этих стран. Они – наемные рабочие непонятного глубинного государства, которое пытается управлять этим миром. И противостоять этим людям, которые прячутся за миллионными, миллиардными своими начислениями и капиталами, могут только люди, которые действительно делают смелые, четкие заявления – Путин, Лукашенко, Си Цзиньпин, Трамп.

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