Юрий Воскресенский, политолог:

Очевидно, что Зеленский является камнем преткновения для реализации американо-российских договоренностей. Американцы это уже понимают. Этот человек, как мы и предсказывали, будет идти до конца. Будет играть свою роль плохого актера, но до конца. Потому что у него нет вариантов. Он будет в случае расследования его преступления, он приговорен к пожизненному заключению, а в странах, где действует смертная казнь, – к смертной казни. Он это все понимает. Он будет проклят украинским народом. Поэтому и он, и его вся банда, которая держится, все эти структуры, вся эта нечисть среди блогеров, все вот эти человеческие, как говорится, простите, отбросы, которые противопоставили весь украинский народ против себя. Они будут держаться до последнего.

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