Милиционер плетёт пояса и возрождает старинные обряды! Пообщались с участковым из белорусской глубинки
По профессии участковый инспектор, а в душе этнограф! Белорусский милиционер из глубинки, многодетный папа Виктор Шипков пришел в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь рассказать не про нарушителей спокойствия, а о том, как плетет уникальные пояса и проводит старинные обряды в своей деревне.
Александр Стасевич, ведущий:
К чему проснулся интерес раньше в жизни: к работе в силовых структурах или к народному творчеству?
Виктор Шипков, народный мастер Республики Беларусь:
Наверное, к народному творчеству. Я считаю себя счастливым человеком, потому что застал своих трех прабабушек. В то время в деревне, когда люди еще пели, когда собирались вечерами на лавочках, разговаривали, было простое общение. Было всегда интересно присутствовать на этих всех мероприятиях, так сказать, когда играли гармонисты. С детства хотел научиться играть на гармошке.
Александра Каштанова, ведущая:
Мы знаем, что в своей деревне Марковичи вы проводите еще мероприятия. Расскажите подробнее о них.
Виктор Шипков:
В деревне Марковичи я провожу традиционные обряды, которые были характерны для нашей местности. Начиналось все, наверное, со школы. Любовь к этому всему поддержал педагог, который был в школе. Это тот человек, который привил эту любовь, научил видеть прекрасное в простых вещах, которые на тот момент окружали нас. Он стоял у истоков обряда «Вождение Сулы», который проводится у нас на второй день Пасхи. В свое время он ушел в другую стезю. Я, можно сказать, пришел к нему на смену, взял проведение этого обряда в свои руки.
В 2019 году занимался сбором документов на то, чтобы придали ему статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь. Свою цель я достиг.
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