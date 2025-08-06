Милиционер плетёт пояса и возрождает старинные обряды! Пообщались с участковым из белорусской глубинки

По профессии участковый инспектор, а в душе этнограф! Белорусский милиционер из глубинки, многодетный папа Виктор Шипков пришел в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь рассказать не про нарушителей спокойствия, а о том, как плетет уникальные пояса и проводит старинные обряды в своей деревне. Александр Стасевич, ведущий:

К чему проснулся интерес раньше в жизни: к работе в силовых структурах или к народному творчеству?

Виктор Шипков, народный мастер Республики Беларусь:

Наверное, к народному творчеству. Я считаю себя счастливым человеком, потому что застал своих трех прабабушек. В то время в деревне, когда люди еще пели, когда собирались вечерами на лавочках, разговаривали, было простое общение. Было всегда интересно присутствовать на этих всех мероприятиях, так сказать, когда играли гармонисты. С детства хотел научиться играть на гармошке. Александра Каштанова, ведущая:

Мы знаем, что в своей деревне Марковичи вы проводите еще мероприятия. Расскажите подробнее о них.