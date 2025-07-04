В чём сила белорусского культурного кода? Мнения граждан страны

Что нас, белорусов, объединяет сквозь века и вне расстояния? Что нас отличает от других? А еще в чем наша сила и народная мудрость? На каком языке, негласных символов, белорусы говорят друг с другом? И что поймем мы даже без слов? Пожалуй, это то, что принято во всем мире называть – код нации. Какой он у белорусов? Расшифровать попыталась Кристина Протосовицкая.

Мощные и величественные. О них писал еще Микола Гусовский, но потомки могли и не узнать – остались бы достоянием книг XVI века.

Bocь ён – бiзoн нaш, штo ў нac нaзывaeццa зyбpaм! Мacцi пaджapaй, як мeшaнкa, бypaй i чopнaй, Быццaм з вякoў y вякi пepaxoдзiў пpaз гopны і гapтaвaўcя, caбpaўшы aдцeннi cтaгoддзяў. Белорусы сохранили сквозь века удивительную популяцию, которой сегодня гордится мир. Но чего стоило – знаем лишь мы. В их нраве читается стать, но не путать с гордыней.

Алексей Буневич, ведущий научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща», кандидат биологических наук:

Зубры очень рассудительные. Прежде чем что-то сделать или на кого-то напасть, они обычно предупреждают. Наблюдая за зубрами 40 лет, могу сказать, что они очень свободолюбивые и без причины никогда не нападают.

Не нападать, а оборонятся – как созвучно нам именно такое «Мужество». В этих чертах монумента белорусы – из числа 28 миллионов посетителей священной земли Цитадели узнают своего героя – того самого «каждого третьего», кто трепетно продолжает жить в семейных альбомах. «Беларусь помнит».

Маргарита Павлюковец, младший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Каждый день видим неподдельные эмоции людей, трепет сердец. Ведь это не просто история нашей страны, это история каждой отдельной семьи. Сколько сил и мужества нашлось у белорусского народа, чтобы воссоздать не только страну из руин, но и семьи в поистине независимой и свободной Беларуси.