Традиции и дух белорусской земли! Как проходит фестиваль «Мотальскія прысмакі»

Традиции, ремесла, музыка и дух белорусской земли. Фестиваль «Мотальскія прысмакі» сегодня, 10 августа, продолжит удивлять гостей. Накануне тон происходящему в сердце Западного Полесья задало праздничное шествие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году главной темой фестиваля стало уникальное «мотальскае вяселле», вошедшее в сокровищницу нематериального наследия Беларуси. Гости стали свидетелями захватывающего театрализованного представления: от сватовства до выкупа невесты. На улицах Мотоля развернулась ярмарка «Суквецце мастацтваў», где свои изделия представили более 300 ремесленников. Колоритные подворья вновь подтвердили, что Полесье славится своими кулинарными изысками: столы ломились от аппетитных драников, сочных пирогов и ароматных напитков, заставляя гостей вновь и вновь возвращаться за добавкой.

Первый раз на самом деле, поэтому впечатления очень яркие, насыщенные. Люди очень доброжелательные, гостеприимные.

Все прекрасно. Веселье, радость, смех.

Свои национальные блюда и традиционные обряды представили диаспоры Беларуси – грузины, молдаване, армяне, евреи, украинцы и другие. Фестиваль, впервые проведенный в 2007 году в Ивановском районе уже давно вышел за пределы местного праздника, привлекая туристов из разных стран.

Виктор Рафалович, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Когда шли по улицам агрогородка, когда мы видели все эти подворья, видели ремесленников, очень много молодежи, которые именно умеют не просто показать, а умеют делать. И это вселяет уверенность в том, что эти традиции будут передаваться. Это, наверное, основной фундамент настоящего патриота, который знает свою историю, свои традиции, уважает старших, уважает своих предков и на основе этого воспитывает свое молодое поколение.