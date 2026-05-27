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Новости по тегу #Кредиты Беларуси

Взять кредит или накопить деньги? Мнение психолога
27 мая 2026 17:59

Взять кредит или накопить деньги? Мнение психолога

Финансовый аналитик: кредит нужен тем, кто умеет грамотно им пользоваться
27 мая 2026 17:59

Финансовый аналитик: кредит нужен тем, кто умеет грамотно им пользоваться

Инфляция в Беларуси устойчиво замедляется – Нацбанк
07 мая 2026 17:00

Инфляция в Беларуси устойчиво замедляется – Нацбанк

В Беларуси меняются правила льготного потребительского кредитования «На родныя тавары»
26 марта 2026 03:40

В Беларуси меняются правила льготного потребительского кредитования «На родныя тавары»

В Беларуси запущены новые кредитные программы для бизнеса
08 января 2026 06:53

В Беларуси запущены новые кредитные программы для бизнеса

Срок кредитной программы «На родныя тавары» продлён до конца 2026 года
05 января 2026 17:06

Срок кредитной программы «На родныя тавары» продлён до конца 2026 года

Налоги, пенсии, зарплаты. Что повлияет на доходы белорусов в новом году?
04 января 2026 17:05

Налоги, пенсии, зарплаты. Что повлияет на доходы белорусов в новом году?

Беларусбанк запустил программу кредитования на покупку электромобиля Geely EX5
25 сентября 2025 17:39

Беларусбанк запустил программу кредитования на покупку электромобиля Geely EX5

Займы под залог жилья в ближайшее время запретят в Беларуси
09 сентября 2025 18:47

Займы под залог жилья в ближайшее время запретят в Беларуси

В Беларуси меняют порядок строительства и кредитования жилья – разбираемся в новшествах
07 марта 2025 16:56

В Беларуси меняют порядок строительства и кредитования жилья – разбираемся в новшествах

Лукашенко подписал Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» – что изменится
18 февраля 2025 16:54

Лукашенко подписал Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» – что изменится

Лукашенко продлил программу кредитования на покупку автомобилей BELGEE
28 января 2025 17:07

Лукашенко продлил программу кредитования на покупку автомобилей BELGEE