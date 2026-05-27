Новости по тегу #Кредиты Беларуси

«Если у вас есть хоть грамм зависимости в том, что вы тратите, обратите на это внимание, потому что, возможно, это все закончится для вас и ваших близких трагедией».
«Кредит в первую очередь использовать необходимо на то, что будет уменьшать ваши текущие расходы либо помогать зарабатывать».
В период с января по март потребительские цены выросли на 1,6%.
Вступили в силу новые требования для производителей, которые хотят участвовать в проекте.
Они направлены на развитие туризма, поддержку регионов и повышение технологической независимости страны.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Cобрали важные финансовые нововведения.
Предложение от крупнейшего банка страны позволяет стать владельцем современного транспорта с существенными льготами на старте.
Глава государства напомнил о недопустимости навязывания побочных услуг и излишней переборчивости.
Соответствующие указы накануне подписал Президент.
Изменения направлены на создание более прозрачного и понятного законодательства, а также на предоставление гражданам дополнительных гарантий.
Программой кредитования за время ее действия воспользовались более 33 тысяч физических лиц.
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