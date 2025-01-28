Лукашенко продлил программу кредитования на покупку автомобилей BELGEE

Отличная новость для белорусов, которые задумывались о покупке авто. Программа кредитования граждан на покупку отечественных легковых машин продлена. Соответствующее решение принял Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках программы можно приобрести легковые автомобили бренда BELGEE. Всего на внутреннем рынке продано более 70 тысяч этих авто. Программой кредитования за время ее действия воспользовались более 33 тысяч физических лиц. Они приобрели почти половину от общего объема проданных на белорусском рынке отечественных автомобилей.