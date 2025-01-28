Прямой эфир

Лукашенко продлил программу кредитования на покупку автомобилей BELGEE

28 января 2025 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отличная новость для белорусов, которые задумывались о покупке авто. Программа кредитования граждан на покупку отечественных легковых машин продлена. Соответствующее решение принял Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко продлил программу кредитования на покупку автомобилей BELGEE-2

В рамках программы можно приобрести легковые автомобили бренда BELGEE. Всего на внутреннем рынке продано более 70 тысяч этих авто. Программой кредитования за время ее действия воспользовались более 33 тысяч физических лиц. Они приобрели почти половину от общего объема проданных на белорусском рынке отечественных автомобилей.

# Автомобили # Кредиты Беларуси # Александр Лукашенко # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер Мьянмы поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
28 января 2025 17:06

Премьер Мьянмы поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Белорусы в демократии разбираются лучше, чем на Западе – о выборах-2025 поговорили с наблюдателем из Польши
28 января 2025 16:58

Белорусы в демократии разбираются лучше, чем на Западе – о выборах-2025 поговорили с наблюдателем из Польши

Белорусы могут получить право голосовать на выборах в России
28 января 2025 16:55

Белорусы могут получить право голосовать на выборах в России