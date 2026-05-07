Инфляция в Беларуси устойчиво замедляется – Нацбанк

Как обстоят дела в денежно-кредитной политике в разрезе 1-го квартала 2026-го 7 мая говорили на расширенном заседании правления Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из позиций, где, вне всяких сомнений, ставим плюс – инфляция. Она, что важно, устойчиво замедляется. В период с января по март потребительские цены выросли на 1,6 %, а это довольно большой запас относительно прогнозной планки в 2,5 %.

Оперативные данные за апрель подтверждают устойчивость этого тренда, а потому есть все предпосылки к тому, что к концу года базовая инфляция сложится на уровне около 5 %. А это тоже в рамках приемлемой траектории.

Безусловно, еще один положительный тренд – рост золотовалютных резервов с огромным запасом от планового показателя. Их объем по состоянию на 1 мая – более 15 миллиардов 200 миллионов долларов в эквиваленте.

При этом апрельский прирост затронул все ключевые составляющие, и монетарное золото, и активы в иностранной валюте. В Нацбанке этот тренд проиллюстрировали свежими данными. За первый квартал прирост резервов составил 800 миллионов долларов.

Здесь сказалась благоприятная динамика мировых цен на золото – плюс 500 миллионов, но и сами операции Национального банка и правительства внесли положительный вклад – еще 300 миллионов, в том числе за счет покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

Сегодня же в Нацбанке отметили еще один важный тренд – существенный рост интереса к долгосрочным вкладам от населения. И, как показало начало года, белорусы предпочитают срок от 3 лет и выше.

Но все же есть и несколько тенденций в экономике, которые, как отметил глава Нацбанка, вызывают тревогу. И это те позиции, на которые следует обратить особое внимание.