В Беларуси меняются правила льготного потребительского кредитования «На родныя тавары»

В Беларуси меняются правила льготного потребительского кредитования по программе «На родныя тавары». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Вступили в силу новые требования для производителей, которые хотят участвовать в проекте. Теперь для получения доступа к льготной кредитной линии предприятия должны иметь сертификаты продукции собственного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти документы выдает Белорусская торгово-промышленная палата. Перечень самих товаров остается прежним – 35 товарных групп: от бытовой техники до мебели и одежды. При этом список конкретных производителей по-прежнему не формируется: участвовать смогут все, кто подтвердит происхождение своей продукции.

Еще одно изменение касается сферы услуг. Льготное кредитование теперь распространяется и на санаторно-курортное лечение. Программа будет доступна для всех санаториев, расположенных на территории Беларуси. В Совмине подчеркивают: обновленный механизм должен повысить прозрачность программы и поддержать отечественных производителей и организации, работающие в сфере оздоровления.