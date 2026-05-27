Взять кредит или накопить деньги? Мнение психолога

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Виктория Протас, наставник команды «Но...», семейный психолог, сексолог:

Кредит не нужен вам, потому что вы сможете на самом деле абсолютно все. Мне очень жалко, что команда в синем говорит о том, что мы не сможем никогда купить квартиру. Мы сможем. У нас все получится, как у наших родителей, которые смогли это сделать. Нужно верить в себя.

Вы знаете, всегда времена одинаковы. И когда вы идете по легкому пути, добро по клумбе не пойдет, добро клумбу обойдет. Вам всегда проще, грубо говоря, потому что у вас сегодня эта вещь, а не завтра или послезавтра. Если у вас есть хоть грамм зависимости в том, что вы тратите, обратите на это внимание, потому что, возможно, это все закончится для вас и ваших близких трагедией. Вы сами справитесь, вы заработаете на квартиры, машины, на все.