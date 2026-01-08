Средства на деловые инициативы. В Беларуси запущены новые кредитные программы для бизнеса. Они направлены на развитие туризма, поддержку регионов и повышение технологической независимости страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая программа – «Туристический потенциал». Предусматривает строительство и модернизацию санаториев, гостиниц, а также развитие современных форм отдыха –кемпингов и глэмпингов. Вторая – «Сильные регионы». Кредиты будут предоставляться для создания и модернизации производств в городах и районах, кроме областных центров и Минска. Третья программа – «Технологическая самодостаточность». Ориентирована на импортозамещение и запуск высокотехнологичных производств – от мебели и изделий из льна до промышленных роботов, беспилотных систем и биотехнологий.

Условия кредитования льготные: ставка от 6-7 % годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов рублей. Инициаторами выступили правительство, Банк развития, фонд финансовой поддержки предпринимателей и коммерческие банки. Новые программы создают возможности для долгосрочных инвестиций, модернизации и роста стратегических отраслей экономики.

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