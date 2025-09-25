Беларусбанк запустил программу кредитования на покупку электромобиля Geely EX5

C 12 сентября Беларусбанк запустил специальную программу кредитования на покупку нового электромобиля, который собирается в Беларуси – кроссовера Geely EX5. Предложение от крупнейшего банка страны позволяет стать владельцем современного транспорта с существенными льготами на старте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из главных преимуществ нового кредита – пониженная процентная ставка в течение первых двух лет. Владельцам электромобиля нужно будет выплачивать всего 10 % годовых. Такой льготный период рассчитан на 24 месяца, далее ставка составит 16,25 % годовых. Максимальный размер кредита составляет до 90 % от стоимости автомобиля.

Светлана Филипчук, заместитель директора департамента кредитования населения ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Кредит предоставляется сроком до 10 лет с возможностью досрочного погашения кредита. Клиентам самостоятельно предоставляется возможность выбрать обеспечение возврата кредита – поручительство физических лиц либо залог приобретаемого автомобиля и неустойка. Оформить кредит можно в любом отделении банка, который осуществляет кредитование, а также в дилерских центрах у представителя банка. Кроме того, заявку на кредит можно подать дистанционно на сайте банка или же с использованием системы Интернет-банкинг либо М-банкинг.

Подробнее ознакомиться со всеми условиями кредитования можно на официальном сайте Беларусбанка. Для удобства на ресурсе работает «Кредитный калькулятор». С его помощью можно самостоятельно рассчитать предварительную сумму кредита и размер ежемесячных платежей.

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