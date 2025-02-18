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Лукашенко подписал Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» – что изменится

18 февраля 2025 16:54
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В Беларуси продолжается работа по совершенствованию правового регулирования отношений в области кредитования и микрофинансирования физических лиц. Повышается и уровень защиты прав потребителей финансовых услуг. В этой связи Президентом 18 февраля был подписал Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» – что изменится-2

Документ, в частности, предусматривает предоставление физическим лицам более развернутой информации об условиях кредита либо микрозайма и проведение обязательной оценки их кредитоспособности. Устанавливаются также существенные условия договоров потребительского кредита, включая ограничение размера процентов по договору потребительского микрозайма, а также запрет на взимание неустойки за досрочный возврат заемных денег и дополнительных платежей за пользование кредитом.

Лукашенко подписал Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» – что изменится-4

Кроме того, новый закон допускает отсрочку платежа кредитополучателям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Предусмотрена также возможность участия третьих лиц в процессе потребительского кредитования от имени кредитодателя без взимания вознаграждения с граждан. Закон вносит поправки и в Гражданский кодекс: по новой норме арендная плата будет только в рублях. Исключение – лизинг.

Эти изменения направлены на создание более прозрачного и понятного законодательства, а также на предоставление гражданам дополнительных гарантий.

# Закон # Кредиты Беларуси # Александр Лукашенко

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