Лукашенко подписал Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» – что изменится

В Беларуси продолжается работа по совершенствованию правового регулирования отношений в области кредитования и микрофинансирования физических лиц. Повышается и уровень защиты прав потребителей финансовых услуг. В этой связи Президентом 18 февраля был подписал Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ, в частности, предусматривает предоставление физическим лицам более развернутой информации об условиях кредита либо микрозайма и проведение обязательной оценки их кредитоспособности. Устанавливаются также существенные условия договоров потребительского кредита, включая ограничение размера процентов по договору потребительского микрозайма, а также запрет на взимание неустойки за досрочный возврат заемных денег и дополнительных платежей за пользование кредитом.

Кроме того, новый закон допускает отсрочку платежа кредитополучателям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Предусмотрена также возможность участия третьих лиц в процессе потребительского кредитования от имени кредитодателя без взимания вознаграждения с граждан. Закон вносит поправки и в Гражданский кодекс: по новой норме арендная плата будет только в рублях. Исключение – лизинг.

Эти изменения направлены на создание более прозрачного и понятного законодательства, а также на предоставление гражданам дополнительных гарантий.