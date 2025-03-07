В Беларуси меняют порядок строительства и кредитования жилья – разбираемся в новшествах

Тысяча и один способ решить квартирный вопрос. В Беларуси совершенствуют подходы к порядку строительства и кредитования жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в них упрощенный порядок и новые возможности для тех, кто нуждается в собственных квадратных метрах. Соответствующие указы накануне подписал Президент.

Среди главных изменений – граждан исключили из процесса долевого строительства. Льготные кредиты предоставляются только на покупку квартир в жилых домах, построенных по госзаказу. То есть при возведении дома привлекать людей к ходу строительства не будут. Льготный кредит сначала предоставляется организации-заказчику. А уже после ввода жилья в эксплуатацию задолженность по нему переоформляется на того, кто приобретает квадратные метры.

При этом стоимость жилья, построенного по госзаказу, не изменится. Указом также установлены три формы госпомощи – льготное кредитование, одноразовые субсидии, а также финансовая поддержка в возврате задолженности по льготным кредитам для многодетных и молодых семей и при рождении детей. Расширился и список тех, кто имеет право приобрести жилье, построенное по госзаказу.