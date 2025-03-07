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В Беларуси меняют порядок строительства и кредитования жилья – разбираемся в новшествах

07 марта 2025 16:56
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Тысяча и один способ решить квартирный вопрос. В Беларуси совершенствуют подходы к порядку строительства и кредитования жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в них упрощенный порядок и новые возможности для тех, кто нуждается в собственных квадратных метрах. Соответствующие указы накануне подписал Президент.

Среди главных изменений – граждан исключили из процесса долевого строительства. Льготные кредиты предоставляются только на покупку квартир в жилых домах, построенных по госзаказу. То есть при возведении дома привлекать людей к ходу строительства не будут. Льготный кредит сначала предоставляется организации-заказчику. А уже после ввода жилья в эксплуатацию задолженность по нему переоформляется на того, кто приобретает квадратные метры. 

При этом стоимость жилья, построенного по госзаказу, не изменится. Указом также установлены три формы госпомощи – льготное кредитование, одноразовые субсидии, а также финансовая поддержка в возврате задолженности по льготным кредитам для многодетных и молодых семей и при рождении детей. Расширился и список тех, кто имеет право приобрести жилье, построенное по госзаказу. 

В Беларуси меняют порядок строительства и кредитования жилья – разбираемся в новшествах-2

Александр Шваюнов, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
Расширены категории граждан, которые могут воспользоваться этим правом. Если ранее оформить договор купли-продажи могли только люди, которые имеют право на господдержку, то сегодня в том числе очередники, которые не имеют права на господдержку, государственные организации и хозяйственные общества могут приобретать такое жилье для предоставления в качестве арендного своим сотрудникам.

Еще одна новация связана с политикой деурбанизации. Так, в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек льготные кредиты будут предоставляться для покупки жилья как на первичном, так и вторичном рынках. Указы вступают в силу с 1 июня. Государственная поддержка по жилым домам, возведение которых начато до указанной даты, будет осуществляться на прежних условиях.

# Недвижимость # Строительство # Кредиты Беларуси

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