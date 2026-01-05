Срок кредитной программы «На родныя тавары» продлён до конца 2026 года

Приобрести отечественную продукцию на выгодных условиях теперь стало еще проще. Срок действия кредитной программы «На родныя тавары» в Беларуси продлен до конца текущего года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо корректировки сроков, документ содержит ряд других новаций. Значительно расширен перечень товаров и круг производителей, участвующих в программе. Теперь по льготной программе можно будет приобрести отечественные компьютеры, бытовую технику и транспорт, товары для дома и изделия легкой промышленности. Кроме того, сроки погашения кредита дифференцировали – теперь они зависят от категории покупки и составляют от 1 до 3 лет.

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

На недорогостоящие товары срок кредитования определяется до года. На более дорогие товары, такие как бытовая техника, холодильники, телевизоры, микроволновые печи и ряд других – до 2 лет, и более дорогие товары, такие как сантехническое оборудование, газовые котлы, кредитуются до 3 лет.

Также необходимо отметить, что ранее выданные кредиты по 992-му постановлению являются актуальными на тот период, который был определен кредитными договорами в предыдущем периоде.